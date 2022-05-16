Aynur Doğan kimdir? Aynur Doğan nereli? Aynur Doğan konseri neden iptal edildi? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde yapılması planlanan konserinin iptal edilmesi üzerine paylaştığı twit sonrası Aynur Doğan'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Aynur Doğan'ın hayatı ve biyografisi...

Derince Beledieyesi Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta yapmayı planladığı konseri prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle iptal etti. Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde konserinin iptal edilmesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan Aynur Doğan paylaşımı geldi. Siyaset gündemine oturan paylaşım sonrası Aynur Doğan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Aynur Doğan kimdir?

1 Mart 1975 yılında Tunceli'de dünyaya gelen Aynur Doğan halk müziği şarkıcısıdır.

Aynur Doğan, 2004 ve 2005 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Avrupa başkentlerinde gerçekleştirdiği kültür etkinliklerinde birçok şehirde sahneye çıktı.

Aynur Doğan'ın pek çok albümü ve şarkısı bulunmaktadır. Aynur doğan pek çok filmin de şarkılarını yapmıştır. Yavuz Turgul'un Gönül Yarası ve Fatih Akın'ın İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek filmlerinde şarkılarıyla yer almıştır.

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminin müzik albümünde de bir parça seslendirmiştir. Metin Kemal Kahraman, Orient Expressions, Kardeş Türküler, Ahmet Aslan – Mikail Aslan ve daha birçok müzisyenin albümlerinde yer almıştır. Birçok müzisyenle birlikte dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konserler vermiştir.

Aynur Doğan, The Times'ın 21 Mart 2005 tarihli "Türkiye'nin kültürü ve zenginlikleri" adlı ekinde "kapak yıldızı" olarak yer aldı. Doğan, Uluslararası Dünya Müzik Fuarı-WOMEX 2021 Sanatçı Ödülü'ne layık görüldü.

Aynur Doğan kaç yaşında?

Aynur Doğan 47 yaşındadır. Tunceli'de doğan Aynur Doğan halk müzikleri seslendirmektedir.

Aynur Doğan albümleri

2002: Seyir

2004: Keçe Kurdan (Kürt Kızı)

2005: Bahar, Kardeş Türküler

2005: Miraz (İstek), Mikail Aslan ile birlikte

2005: Nûpel (Yeni Yaprak)

2010: Rewend (Nomad/Göçebe)

2013: Hevra (Beraber/Birlikte)

2020: Hedûr (Zamanın Tesellisi/Solace Of Time)

Aynur Doğan Konuk olduğu albümler

2016: Hawniyaz (Cemil Qoçgiri)

Güldünya Şarkıları (2008)

Zülfü Livaneli Bir Kuşaktan Bir Kuşağa, Dağlara Küstüm Ali (2016)

Cemil Qocgiri, Tembur & Harp (2015), Heya (2005)

Kardeş Türküler, Bahar (2005)

Mercan Dede, Nefes (Breath) (2006)

Mikail Aslan, Miraz (2005)

Orient Expressions, Divan (2004)

Nederland Blazer Ensemble, Turqoise (2006)

Mor ve Ötesi, Mermiler (2012)

A. Rıza - Hüseyin Albayrak, Böyle Buyurdu Aşık (2013), Şah Hatayi Deyişleri (2005)

Metin Kemal Kahraman, Ferfecir (1999), Sürella (2000)

Lütfü Gültekin, Gül Türküleri (2003), Derman Bizdedir (1999)

Grup Yorum, Yürüyüş (2003)

Aynur Doğan Film müzikleri

Gizemli Kadın (Pawel Pawlikowski), - Keçe Kurdan,

Kemerlerinizi Bağlayın (Ferzan Özpetek), Bexo

Gönül Yarası (Yavuz Turgul) - Dar Hejiroke

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Ezel Akay) - Veda

İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek (Fatih Akın) - Ahmedo

Işıklar Sönmesin (Reis Çelik)

Kanımdaki Barut (Haluk Piyes)

Aynur Doğan Derince Konseri Neden İptal Edildi?

Aynur Doğan konserinin iptal edilmesine ilişkin Derince Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.” .