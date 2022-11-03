Aynur Çiçek kimdir? Nasıl ve neden öldü? Aynur Çiçek'in katili itiraf etti!

Aynur Çiçek kimdir? Nasıl ve neden öldü? Aynur Çiçek'in katili itiraf etti! Antalya Manavgat'ta hakkında kayıp ilanı verilen ve 3 gündür aranan Aynur Çiçek adlı kadının cesedi eski erkek arkadaşı Şenol Ç.'nin evinde bulundu. Genç kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Şenol Ç. ifadesinde cinayeti itiraf etti.