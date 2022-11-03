Aynur Çiçek kimdir? Nasıl ve neden öldü? Aynur Çiçek'in katili itiraf etti!
Aynur Çiçek kimdir? Nasıl ve neden öldü? Aynur Çiçek'in katili itiraf etti! Antalya Manavgat'ta hakkında kayıp ilanı verilen ve 3 gündür aranan Aynur Çiçek adlı kadının cesedi eski erkek arkadaşı Şenol Ç.'nin evinde bulundu. Genç kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Şenol Ç. ifadesinde cinayeti itiraf etti.
2022-11-03 16:27:52
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kan donduran bir cinayet haberi geldi. Günlerdir kendisinden haber alınamayan Aynur Çiçek adlı kadının cansız bedeni bulundu.
Aynur Çiçek kimdir?
Aynur Çiçek henüz 35 yaşındaydı. Aynur Çiçek'in 3 gündür kayıp olduğu ve polisler tarafından her yerde arandığı öğrenildi.
Polislerin detaylı incelemesi sonucu Çiçek'in en son bir süredir görüşmediği belirtilen erkek arkadaşı Ş.Ç. ile görüştüğü tespit edildi.
Şüpheler Şenol Ç.'nin üzerinde yoğunlaştı.
Ş.Ç.'nin Emek Mahallesi'ndeki evine giden yakınları ile polis ekipleri, zemin katta bulunan dairenin penceresinden baktıklarında bir kadının yerde hareketsiz yattığını gördü. Adrese sağlık ekipleri çağırıldı. Kapısı çilingire açtırılarak girilen Şenol Ç.'nin evinde Aynur Çiçek'in cansız bedenine rastlandı.
Şenol Ç. ekipler tarafından gözaltına alındı.
Aynur Çiçek'in cesedi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri dairenin sahibi ve Ş.Ç.'yi gözaltına aldı.
Alınan bilgilere göre Aynur Çiçek'in daha önce eski erkek arkadaşı Şenol Ç. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Nasıl ve neden öldü?
Katil zanlısı Şenol Ç.'nin Aynur Çiçek'i boğarak öldürdüğü ihtimali üzerinden duruluyor.
Aynur Çiçek'in katili kim?
35 yaşındaki Aynur Çiçek'in cansız bedeni Şenol Ç.'nin evinde bulundu. Şenol Ç. ekipler tarafından gözaltına alındı.
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