AYM esastan görüşme nedir? Esastan görüşme ne demek? Sosyal medya düzenlemesi olarak adlandırılan basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik düzenlemesi son zamanlarda oldukça tartışıldı. Hükümet tarafından TBMM'ye sunulan ve kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme muhalefetin tepkisine neden oldu. CHP kanunun 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını için AYM'ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi (AYM) Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) istemini esastan görüşerek maddenin anayasaya uygunluk derecesini değerlendirecek.. Peki esastan görüşme nedir ve ne anlama gelir?

Cumhuriyet Halk Partisi kanunun 29. maddesinin iptali için AYM'ye başvvurmuştu. Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin başvurusu ile dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı ve esastan görüşme kararı verdi. AYM iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

AYM esastan görüşme nedir?

Anayasa mahkemesi An.md 148 kapsamında kendisine somut veya soyut norm denetimi yolarıyla intikal ettirilen normların öncelikle o normun anayasa da belirtilen şekil şartlarına uygun olup olmadığını denetler. Eğer intikal ettirilen norm anayasada sınırlı sayıda ve sarih biçimde sıralanan bu kurallara uyuyorsa işte o zaman ilgili normun esastan yani anayasanın bütünsel bir bakış açısıyla diğer normlarıyla çelişip çelişmediğine bakılır.

Usul ve Esas farkı nedir?

Hukukta usul ve esas arasında farklar kısaca söyle açıklaanbilir; Usûl, kuraldır ve ölçüdür. Esas ise dâvânın özü ve muhtevası anlamındadır.

Tartışılan 29. madde nedir?

Yasalaşan 29. Madde; "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak" hükmünü getiriyor. .