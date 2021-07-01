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AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı

Anayasa Mahkemesi, vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu’nun 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiğine karar verildi.

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01.07.2021 15:41:36
AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı.

Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının' ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme ayrıca Gergerlioğlu hakkında ilk cezayı veren Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ivedilikle yazı gönderilerek tahliye edilmesi için gerekli işlemin yapılmasına hükmetti.

Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu da haberi Twitter hesabından duyurdu.

Salih Gergerlioğlu, Twitter paylaşımında "Anayasa Mahkemesi, babam hakkında 'hak ihlali' kararı verdi. Tahliye oluyor babam tahliye oluyorrr" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla verilen 2 yıl 6 ay ceza, 17 Mart'ta Meclis Genel Kurulunda okunmuştu. Sonrasında milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine yaptığı ihlal başvurusu sonuçlanana kadar Meclisi terk etmeyeceğini açıklayarak HDP grubunda adalet nöbeti başlatmıştı. Bir süre sonra nöbet başlattığı yerde gözaltına alınan Gergerlioğlu daha sonra tutuklanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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