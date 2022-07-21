AYM'den Kılıçdaroğlu kararı: İfade özgürlüğünü ihlal etmedi
AYM, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'mühürsüz pusula' eleştirilerinin ifade özgürlüğü ihlali olmadığına hükmetti.
2022-07-21 14:34:45
2017 Anayasa değişikliği halk oylamasındaki mühürsüz oylara yönelik Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini eleştiren Kılıçdaroğlu'na tazminat cezası verilmesine ilişkin AYM'ye yapılan başvurudan karar çıktı.
NTV'nin haberine göre, mahkeme, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Kararda, ''Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verildi'' ifadeleri yer aldı. Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Kılıçdaroğlu, referandum sonucuna ilişkin YSK'nın mühürsüz pusula kararını eleştirmiş "Bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız. YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan 'Hayır' çıktığının açık kanıtıdır" demişti. .
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