DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,7034 ₺

EURO

18,0886 ₺

ALTIN

969,35 ₺

BİST

2.530,04 ₺

TIMETURK / GENEL / AYM'den Kılıçdaroğlu kararı: İfade özgürlüğünü ihlal etmedi

AYM'den Kılıçdaroğlu kararı: İfade özgürlüğünü ihlal etmedi

AYM, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'mühürsüz pusula' eleştirilerinin ifade özgürlüğü ihlali olmadığına hükmetti.

2 Saat Önce
2022-07-21 14:34:45
AYM'den Kılıçdaroğlu kararı: İfade özgürlüğünü ihlal etmedi

2017 Anayasa değişikliği halk oylamasındaki mühürsüz oylara yönelik Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini eleştiren Kılıçdaroğlu'na tazminat cezası verilmesine ilişkin AYM'ye yapılan başvurudan karar çıktı.

NTV'nin haberine göre, mahkeme, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Kararda, ''Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verildi'' ifadeleri yer aldı. Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Kılıçdaroğlu, referandum sonucuna ilişkin YSK'nın mühürsüz pusula kararını eleştirmiş "Bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız. YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan 'Hayır' çıktığının açık kanıtıdır" demişti. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş