Aylin Veziroğlu kimdir? Aylin Veziroğlu kaç yaşında ve nereli?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılan genç oyuncu Aylin Veziroğlu'nun kim olduğu son günlerde oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Oyunculuğa genç yaşta başlayan Aylin Veziroğlu bir çok tiyatro oyununda ve dizide rol aldı. Video kliplerde de yer alan Aylin Veziroğlu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil edildi. İşte Aylin Veziroğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılan genç oyuncu Aylin Veziroğlu'nun kim olduğu son günlerde oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Oyunculuğa genç yaşta başlayan Aylin Veziroğlu bir çok tiyatro oyununda ve dizide rol aldı. Video kliplerde de yer alan Aylin Veziroğlu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil edildi. İşte Aylin Veziroğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Gen oyuncu Aylin Veziroğlu dizilerde gösterdiği oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeye başladı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde rol alan Aylin Veziroğlu'nun kim olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı. Oyunculuğua küçük yaşta başlayan genç oyuncu bir çok dizide rol aldı. Oynadığı rollerin hakkını veren Aylin Veziroğlu 2019 yılında FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Selin karakteri ile büyük beğeni kazanmıştı. İşte Aylin Veziroğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Aylin Veziroğlu kimdir?

Aylin Veziroğlu 23 Şubat 1997 yılında Kocaeli'nde doğdu.

24 yaşında olan Aylin Veziroğlu dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Aylin Veziroğlu ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 7. sezon kadrosuna dahil edildi.

Oyunculuğa küçük yaşta merak salan Aylin Veziroğlu Kocaeli Tabip Odası'nda tiyatro ve oyunculuk eğitimi almıştır. Kendisini oyunculuk alanında geliştiren Aylin Veziroğlu bir çok tiyatroda ve dizide rol aldı.

Genç oyuncu 2019 yılında FOX TV'de yayınlanan “Yasak Elma” dizisinde Selin karakterini canlandırdı ve izleyicilerden tam not aldı.

Aylin Veziroğlu daha sonra TRT 1'de “İncir Ağacı” adlı günlük dizide rol aldı ve Hicran karakterini canlandırdı.

Aylin Veziroğlu ayrıca “Prangalı Yarim” dizisinde Tuğçe karakterini canlandırdı.

Genç oyuncu Kanal 7'deki Emanet dizisinde de rol almıştır.

Aylin Veziroğlu ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 7. sezon kadrosuna dahil edildi.

1997 doğumlu olan Aylin Veziroğlu 2020 yılı itibari ile 23 yaşındadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.