Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi konusu nedir? Ayla filmi oyuncuları kimlerdir?

2017 yılında vizyona giren Türkiye-Güney Kore ortak yapımı Ayla filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Beyaz perdede rekorlar kıran Ayla filmi hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki Ayla nerede çekildi? İşte Ayla filminin oyuncuları ve konusu...

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaryosunu Yiğit Güralp'in yazdığı Ayla Filmi, Kore Savaşı sırasında geçen bir dramı anlatıyor. Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmin müziklerini Fahir Atakoğlu'na ait. Peki Ayla filmi nerede çekildi? İşte Ayla Film Oyuncuları, konusu ve merak edilenler...

Ayla filmi nerede çekildi?

Ayla filminin çekimleri Tarsus'ta yapıldı. Ayla filminin çekimlerinde Tarsus'un bazı tarihi binaları da kullanılmış.

Ayla filmi konusu nedir?

1950'de Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler'in yardım çağrısı sonucu Güney Kore'ye saldırdığında, Türkiye Kore'ye bir tugay gönderdi. Her şey, gönderilen tugaydaki askerlerden Süleyman Astsubay'ın (Süleyman Dilbirliği) geceleyin savaş alanında anne ve babası öldürülen küçük bir kızı bulması ile başlar. Süleyman Astsubay, 5 yaşındaki küçük kıza isim koymaya gelince, "Ay gibi yüzü var, onu zaten ay ışığında bulduk" dedi. ve Ayla adını verir.

Ayla'ya 15 ay bakan Süleyman Astsubay'ın şimdi Türkiye'ye dönmesi gerekiyor. Daha sonra üst düzey kişilerin katılımıyla Ayla, Türk askeri misyonunun Kore'de kurduğu Ankara Okulu'nu başlatır. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman Astsubay, onu Türkiye'ye götürmek için birçok yol dener. Hatta Ayla'yı bir bavula koyup kimsenin farkına varmadan götürmeye çalışır ama bir şekilde Güney Kore yasalarını geçerek Türkiye'ye dönerken Ayla'yı da yanında götüremez.

Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl kadar sonra Ayla ve Süleyman Dilbirliği, başarılı ve hevesli gazetecilerin yardımıyla Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.