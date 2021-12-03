Aykut Küçükkaya kimdir kimdir? Aykut Küçükkaya Cumhuriyet'ten neden istifa etti? Cumhuriyet gazatesinde peş peşe istifalar... Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı. 28 yıldır Cumhuriyet gazetesinde görev yapan Aykut Küçükkaya'nın istifası gazete yönetimini şaşırttı. Aykut Küçükkaya'nın Cumhuriyet gazetesinden işten çıkarılan 8 mesai arkadaşına destek olmak için istifa ettiği açıklandı.

Aykut Küçükkaya kimdir kimdir? Aykut Küçükkaya Cumhuriyet'ten neden istifa etti? Cumhuriyet gazatesinde peş peşe istifalar... Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı. 28 yıldır Cumhuriyet gazetesinde görev yapan Aykut Küçükkaya'nın istifası gazete yönetimini şaşırttı. Aykut Küçükkaya'nın Cumhuriyet gazetesinden işten çıkarılan 8 mesai arkadaşına destek olmak için istifa ettiği açıklandı.

Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar değişik görevlerde bulunan Aykut Küçükkaya gazete ile yollarını ayırdı. Aykut Küçükkaya, istifayı "28 yıllık gazetem Cumhuriyet'e, “VEDA” zamanı" diyerek duyurdu. Küçükkaya yaptığı açıklamada "28 yıldır çalıştığım gazetemden, genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

Aykut Küçükkaya Cumhuriyet'ten neden istifa etti?

Küçükkaya, paylaşımında, "İşten atılan 8 arkadaşımla ilgili karardan geri dönülmediği için gazetemden ve 3 buçuk yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyorum. Cumhuriyetçiler hepinizi çok seviyorum. Sen çok yaşa Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

Aykut Küçükkaya kimdir kimdir?

Aykut Küçükkaya 16 Ocak 1973 sensinde Zonguldak'ta dünyaya geldi.

Aykut Küçükkaya ünivesitete kadar olan eğitimlerini Zonguldak'ta tamamladı. Ardından 1994 yılında İ. Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi.

1993 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nded muhabir olarak çalışmaya başladı. Uzun süre Cumhuriyet Gazetesi'nde görev alan Aykut Küçükkaya 29 Temmuz 2021 Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Küçükkaya, evli ve bir çocuk sahibidir.

İstanbul Boğazı üzerine yayımlanan haber, dizi ve röportajlarıyla İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği'nce 2002'de 'başarı plaketi'yle ödüllendirildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde 'Yılın Haber Ödülü'nü kazandı (2006).

Yeşil sermaye üzerine uzmanlaşan Küçükkaya, kaleme aldığı özel haberlerle Bülent Dikmener Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Aykut Küçükkaya kitapları

Alnından Vururlar (2002, Alan Yayınları)

Şef/Yimpaş'la Kurulan Para Diktatörlüğü (2007, Cumhuriyet Kitapları)

Rüşvetin Deşifresi (Siyah-Beyaz Kitap)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.