Aykut Küçükkaya kimdir? Aykut Küçükkaya neden istifa etti?
Aykut Küçükkaya kimdir? Aykut Küçükkaya neden istifa etti? Cumhuriyet Gazetesi'nde şok istifa! Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sol kesimin yakından takip ettiği Cumhuriyet Gazetesi'nde yaşanan bu istifanın nedeni ise henüz açıklanmadı. İstifa haberinin basına yansımasıyla Aykut Küçükkaya'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Aykut Küçükkaya'nın hayatı ve biyografisi...
2021-07-29 16:04:40
Aykut Küçükkaya Cumhuriiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği pozisyonundan istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Gelişmelerden sonra Aykut Küçükkaya'nın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Aykut Küçükkaya'nın hayatı ve biyografisi...
Aykut Küçükkaya kimdir?
Aykut Küçükkaya 16 Ocak 1973 sensinde Zonguldak'ta dünyaya geldi.
Aykut Küçükkaya ünivesitete kadar olan eğitimlerini Zonguldak'ta tamamladı. Ardından 1994 yılında İ. Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi.
1993 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nded muhabir olarak çalışmaya başladı. Uzun süre Cumhuriyet Gazetesi'nde görev alan Aykut Küçükkaya 29 Temmuz 2021 Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Küçükkaya, evli ve bir çocuk sahibidir.
Aykut Küçükkaya başarıları
İstanbul Boğazı üzerine yayımlanan haber, dizi ve röportajlarıyla İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği'nce 2002'de 'başarı plaketi'yle ödüllendirildi.
Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde 'Yılın Haber Ödülü'nü kazandı (2006).
Yeşil sermaye üzerine uzmanlaşan Küçükkaya, kaleme aldığı özel haberlerle Bülent Dikmener Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Aykut Küçükkaya kitapları
Alnından Vururlar (2002, Alan Yayınları)
Şef/Yimpaş'la Kurulan Para Diktatörlüğü (2007, Cumhuriyet Kitapları)
Rüşvetin Deşifresi (Siyah-Beyaz Kitap)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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