Aykut Küçükkaya kimdir? Aykut Küçükkaya neden istifa etti?

Aykut Küçükkaya kimdir? Aykut Küçükkaya neden istifa etti? Cumhuriyet Gazetesi'nde şok istifa! Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sol kesimin yakından takip ettiği Cumhuriyet Gazetesi'nde yaşanan bu istifanın nedeni ise henüz açıklanmadı. İstifa haberinin basına yansımasıyla Aykut Küçükkaya'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Aykut Küçükkaya'nın hayatı ve biyografisi...