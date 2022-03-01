Aykut Demir kimdir? Aykut Demir ne dedi? Aykut Demir 'Savaşa Hayır' formasını neden giymedi? Savaşa hayır forması giymeyen Aykut Demir'den açıklama geldi. Ankaragücü ile karşılaşan Erzurumspor'un kaptanı Aykut Demir, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını protesto eden formayı giymemesi sosyal medyada oldukça fazla tartışılmıştı. Aykut Demir'den konuya ilişkin yeni açıklama geldi.

Aykut Demir kimdir? Aykut Demir ne dedi? Aykut Demir "Savaşa Hayır" formasını neden giymedi? Savaşa hayır forması giymeyen Aykut Demir'den açıklama geldi. Ankaragücü ile karşılaşan Erzurumspor'un kaptanı Aykut Demir, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını protesto eden formayı giymemesi sosyal medyada oldukça fazla tartışılmıştı. Aykut Demir'den konuya ilişkin yeni açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Anakragücü ile karşılaşan Erzurumspor'un kaptanı savaşa hayır forması giymediği için oldukça fazla eleştirilmişti. Takım arkadaşlarının hepsi giyerken onun bu formayı giymemesi oldukça tartışıldı. Konuya ilişkin Aykut Demir'den açıklama geldi. Demir o formayı neden giymediğini açıkladı.

Aykut Demir "Savaşa Hayır" formasını neden giymedi?

Son zamanlarda adı oldukça fazla tartışılan Aykut Demir'den açıklama geldi. Futbol Anadolu'ya konuşan Aykut Demir "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunları yapıyor. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim vicdanım rahat etmezdi" dedi.

Aykut Demir ne dedi?

Demir açıklamasını, "Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acısını paylaşıyorum" ifadeleriyle tamamladı.

Aykut Demir kimdir?

Aykut Demir 22 Ekim 1988 yılında Hollanda'da dünyaya geldi.

48 kez millî takımlara çağrılan Muhammet Aykut Demir, 6 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18, 15 kez Türkiye U-19, 13 kez de Türkiye U-21 Bir kez de Türkiye A millî takımın forması olmak üzere toplam 41 kez millî formayı giydi.

Kariyerine 2005 yılında Eredivisie ekiplerinden NAC Breda'da başladı. 2007-08 sezonunun devre arasinda SBV Excelsior beğenilen bir performans ortaya koydu. Excelsior'da bir sezon daha kalıp tecrübe edindi. 2009-10 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği formasıyla 12'si Türkiye Kupası olmak üzere 127 resmi maça çıkan defans oyuncusu, 9 gol kaydetti.

Aykut Demir, 2009 yılında 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Gençlerbirliği'ne geldi. Burada 4 yıl oynadıktan sonra 2.9 milyon Euro'ya transfer edidi.

Başarılı geçen sezonların ardından 4 Temmuz 2013'te Trabzonspor'a transfer oldu ve bordo-mavili takım ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2015-2016 sezonu sonu Osmanlıspor'a kiralandı. Kariyerini Erzurumspor'da sürdürmektedir.

Aykut Demir son olarak gündeme "Savaşa Hayır" tişörtünü giymeyerek geldi.

Maç öncesi tüm takımın seremoniye ‘Savaş'a hayır (No War)' tişörtleriyle çıktığı Erzurumspor'da takım kaptanı Aykut Demir bu mesajı veren tişörtü giymemeyi tercih etti. Savaşa karşı gösterilen hassasiyet konusunda tüm takımın giydiği tişörtün bir tek Aykut Demir'in üzerinde olmaması sosyal medyada da gündem oldu.

33 yaşındaki oyuncuya pek çok kişi sosyal medyadan paylaşımlarıyla tepki gösterdi. . .