DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İrlanda: Rusya 'savaş suçu' işliyor
Soylu: FETÖ'nün tek umudu 'KHK mağduriyeti'
Rusya: Batı'nın kibirli felsefesine son verilmeli
SGK’dan Kadın İstihdamı Projesi açıklaması
Zelenski'nin eşi Olena Zelenska kimdir? Olena Zelenska ne iş yapıyor?
Alman teknik direktörden 'Ukrayna' istifası
Kızılay ilk yardım konvoyu Ukrayna'da
Dünyanın en büyük konteyner şirketinden Rusya açıklaması
Rusya’dan 1 trilyon ruble hamlesi!
Rusya'dan Fransa'ya: Ekonomik savaş gerçek savaşa dönebilir
Yunanistan: Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazırız
Buğday fiyatları ne kadar arttı? Rusya Ukrayna savaşı buğday fiyatlarını vurdu
Ukraynalı gazeteciden Johnson'a: Ağlıyoruz, nereye kaçacağımızı bilmiyoruz
Hamidiye damacana su ne kadar oldu? 2022 Hamiye suya zam mı geldi?
Fransa Rusya’ya 'topyekûn ekonomik/mali savaş' ilan etti

TIMETURK / GENEL / Aykut Demir kimdir? Aykut Demir ne dedi? Aykut Demir 'Savaşa Hayır' formasını neden giymedi?

Aykut Demir kimdir? Aykut Demir ne dedi? Aykut Demir 'Savaşa Hayır' formasını neden giymedi?

Aykut Demir kimdir? Aykut Demir ne dedi? Aykut Demir 'Savaşa Hayır' formasını neden giymedi? Savaşa hayır forması giymeyen Aykut Demir'den açıklama geldi. Ankaragücü ile karşılaşan Erzurumspor'un kaptanı Aykut Demir, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını protesto eden formayı giymemesi sosyal medyada oldukça fazla tartışılmıştı. Aykut Demir'den konuya ilişkin yeni açıklama geldi.

4 Saat Önce
2022-03-01 12:47:18
Aykut Demir kimdir? Aykut Demir ne dedi? Aykut Demir 'Savaşa Hayır' formasını neden giymedi?

Aykut Demir kimdir? Aykut Demir ne dedi? Aykut Demir "Savaşa Hayır" formasını neden giymedi? Savaşa hayır forması giymeyen Aykut Demir'den açıklama geldi. Ankaragücü ile karşılaşan Erzurumspor'un kaptanı Aykut Demir, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını protesto eden formayı giymemesi sosyal medyada oldukça fazla tartışılmıştı. Aykut Demir'den konuya ilişkin yeni açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Anakragücü ile karşılaşan Erzurumspor'un kaptanı savaşa hayır forması giymediği için oldukça fazla eleştirilmişti. Takım arkadaşlarının hepsi giyerken onun bu formayı giymemesi oldukça tartışıldı. Konuya ilişkin Aykut Demir'den açıklama geldi. Demir o formayı neden giymediğini açıkladı.

Aykut Demir "Savaşa Hayır" formasını neden giymedi?

Son zamanlarda adı oldukça fazla tartışılan Aykut Demir'den açıklama geldi. Futbol Anadolu'ya konuşan Aykut Demir "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunları yapıyor. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim vicdanım rahat etmezdi" dedi.

Aykut Demir ne dedi?

Demir açıklamasını, "Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acısını paylaşıyorum" ifadeleriyle tamamladı.

Aykut Demir kimdir?

Aykut Demir 22 Ekim 1988 yılında Hollanda'da dünyaya geldi.

48 kez millî takımlara çağrılan Muhammet Aykut Demir, 6 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18, 15 kez Türkiye U-19, 13 kez de Türkiye U-21 Bir kez de Türkiye A millî takımın forması olmak üzere toplam 41 kez millî formayı giydi.

Kariyerine 2005 yılında Eredivisie ekiplerinden NAC Breda'da başladı. 2007-08 sezonunun devre arasinda SBV Excelsior beğenilen bir performans ortaya koydu. Excelsior'da bir sezon daha kalıp tecrübe edindi. 2009-10 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği formasıyla 12'si Türkiye Kupası olmak üzere 127 resmi maça çıkan defans oyuncusu, 9 gol kaydetti.

Aykut Demir, 2009 yılında 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Gençlerbirliği'ne geldi. Burada 4 yıl oynadıktan sonra 2.9 milyon Euro'ya transfer edidi.

Başarılı geçen sezonların ardından 4 Temmuz 2013'te Trabzonspor'a transfer oldu ve bordo-mavili takım ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2015-2016 sezonu sonu Osmanlıspor'a kiralandı. Kariyerini Erzurumspor'da sürdürmektedir.

Aykut Demir son olarak gündeme "Savaşa Hayır" tişörtünü giymeyerek geldi.

Maç öncesi tüm takımın seremoniye ‘Savaş'a hayır (No War)' tişörtleriyle çıktığı Erzurumspor'da takım kaptanı Aykut Demir bu mesajı veren tişörtü giymemeyi tercih etti. Savaşa karşı gösterilen hassasiyet konusunda tüm takımın giydiği tişörtün bir tek Aykut Demir'in üzerinde olmaması sosyal medyada da gündem oldu.

33 yaşındaki oyuncuya pek çok kişi sosyal medyadan paylaşımlarıyla tepki gösterdi. . .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş