Aykut Demir kimdir? Aykut Demir kadro dışı bırakıldı mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasın tüm dünyadan peş peşe tepkiler gelmeye başladı. Spor dünyası da savaşın bir an önce durması için sesini yükseltmeye başladı. TFF 1. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ankaragücü maçı öncesi 'savaşa hayır' tişörtü giydi. Ancak Aykut Demir takım arkadaşlarının giydiği tişörtü giymemesi tepkilere neden oldu. Pek çok kişi Aykut Demir'e tepki gösterirken kulüpten nasıl bir hamle geleceği ise merak ediliyor.

Aykut Demir kimdir? Aykut Demir kadro dışı bırakıldı mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasın tüm dünyadan peş peşe tepkiler gelmeye başladı. Spor dünyası da savaşın bir an önce durması için sesini yükseltmeye başladı. TFF 1. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ankaragücü maçı öncesi "savaşa hayır" tişörtü giydi. Ancak Aykut Demir takım arkadaşlarının giydiği tişörtü giymemesi tepkilere neden oldu. Pek çok kişi Aykut Demir'e tepki gösterirken kulüpten nasıl bir hamle geleceği ise merak ediliyor.

TFF 1. Lig'de Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaştı. Maça başlamadan önce oyuncular Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın bir an önce sonlanması mesajını tişörtler ile verdiler. "Savaşa hayur" tişörtü giyen futbolculara Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen kaptan Aykut Demir katılmadı. Sosyal medyada büyük yer edinen olay sonrası takımdan ve Aykut Demir'den henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Aykut Demir kimdir?

Aykut Demir 22 Ekim 1988 yılında Hollanda'da dünyaya geldi.

48 kez millî takımlara çağrılan Muhammet Aykut Demir, 6 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18, 15 kez Türkiye U-19, 13 kez de Türkiye U-21 Bir kez de Türkiye A millî takımın forması olmak üzere toplam 41 kez millî formayı giydi.

Kariyerine 2005 yılında Eredivisie ekiplerinden NAC Breda'da başladı. 2007-08 sezonunun devre arasinda SBV Excelsior beğenilen bir performans ortaya koydu. Excelsior'da bir sezon daha kalıp tecrübe edindi. 2009-10 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği formasıyla 12'si Türkiye Kupası olmak üzere 127 resmi maça çıkan defans oyuncusu, 9 gol kaydetti.

Aykut Demir, 2009 yılında 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Gençlerbirliği'ne geldi. Burada 4 yıl oynadıktan sonra 2.9 milyon Euro'ya transfer edidi.

Başarılı geçen sezonların ardından 4 Temmuz 2013'te Trabzonspor'a transfer oldu ve bordo-mavili takım ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2015-2016 sezonu sonu Osmanlıspor'a kiralandı. Kariyerini Erzurumspor'da sürdürmektedir.

Aykut Demir son olarak gündeme "Savaşa Hayır" tişörtünü giymeyerek geldi.

Maç öncesi tüm takımın seremoniye ‘Savaş'a hayır (No War)' tişörtleriyle çıktığı Erzurumspor'da takım kaptanı Aykut Demir bu mesajı veren tişörtü giymemeyi tercih etti. Savaşa karşı gösterilen hassasiyet konusunda tüm takımın giydiği tişörtün bir tek Aykut Demir'in üzerinde olmaması sosyal medyada da gündem oldu.

33 yaşındaki oyuncuya pek çok kişi sosyal medyadan paylaşımlarıyla tepki gösterdi. .