Ayhan Kahya kimdir? Ayhan Kahya hangi filmlerde hangi karakterleri seslendirdi? Ayhan Kahya öldü mü?
Ayhan Kahya kimdir? Ayhan Kahya hangi filmlerde hangi karakterleri seslendirdi? Ayhan Kahya öldü mü? Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya'nın hayatını kaybettiği haberi sanat camiasında hüzne neden oldu. Hollywood filmlerindeki unutulmaz karakterlerinin Türkçe dublajını yapan Ayhan Kahya ‘Transformers'ta ‘Optimus Prime'ı, ‘Avengers’ filmlerinde ‘Thanos'u ve daha birçok önemli karakteri seslendirdi. İşte Ayhan Kahya'nın hayatı ve biyografisi...
2022-10-10 15:45:53
Ayhan Kahya kimdir? Ayhan Kahya hangi filmlerde hangi karakterleri seslendirdi? Ayhan Kahya öldü mü? Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya'nın hayatını kaybettiği haberi sanat camiasında hüzne neden oldu. Hollywood filmlerindeki unutulmaz karakterlerinin Türkçe dublajını yapan Ayhan Kahya ‘Transformers'ta ‘Optimus Prime'ı, ‘Avengers' filmlerinde ‘Thanos'u ve daha birçok önemli karakteri seslendirdi. İşte Ayhan Kahya'nın hayatı ve biyografisi...
'Transformers' filminde seslendirdiği Optimus Prime ve "Ben Optimus Prime" repliği ile sesi kulaklara kazınan Ayhan Kahya hayata gözlerini yumdu. Ayhan Kahya dünya çapında bilinen pek çok filme ssi ile dublaj yapmıştır. Karakterlere sesi ile yeni bir kimlik kazandıran Ayhan Kahya ‘Avengers' filmlerinde ‘Thanos'u da başarılı şekilde seslendirdi.
Ayhan Kahya kimdir?
1958 İstanbul doğumlu olan Kahya, konservatuar eğitiminin ardından Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olarak kariyerine başladı.
İlerleyen yıllarda seslendirme çalışmalarına başlayan Kahya, kariyerine yüzlerce dizi, sinema filmi ve reklam sığdırdı.
38 dile çevrilen filmde sesinin kalınlaştırılmasına ihtiyaç duyulmayan tek seslendirme sanatçısıydı.
'Transformers' filminde seslendirdiği Optimus Prime ve "Ben Optimus Prime" repliği ile sesi kulaklara kazındı.
Transformers'ta Optimus'u seslendiren ve "Ben Optimus Prime" repliği ile sesi kulaklara kazınan seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya kalp krizi nedeniyle 64 yaşında hayata veda etti.
Morpheus'tan Optimus Prime'a, Clayton'dan Thanos'a yüzlerce karaktere sesiyle hayat verdi. "Ben Optimus Prime", "Ben kaçınılmazım" replikleriyle hafızalara kazınan seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
64 yaşındaki Ayhan Kahya, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikinci namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Ayhan Kahya hangi filmlerde hangi karakterleri seslendirdi?
Ayhan Kahya onlarca filmde onlarca karaktere ses vermiştir. İşte Ayhan Kahya'nın seslendirdiği filmler;
Gülün Adı
Evde Tek Başına
Temel İçgüdü
Gerçek Yalanlar
Babam Söz Verdi
Space Jam
Matrix
Pokemon
15 Dakika
Harry Potter ve Felsefe Taşı
Kediler ve Köpekler
Asabiyim
Hz. Muhammed (S.A.V)
Aşkta Herşey Mümkün
Ayı Kardeş
Büyük Balık
Gizemli Nehir
Terminatör 3
The Matrix Reloaded
Kahraman İnekler
Shrek 2
Köpekbalığı 2
Kebab Connection
Kırmızı Başlıklı Kız
Minik Fil
Süperman Dönüyor
28 Hafta Sonra
Beowulf
Büyük Hazine
Ratatoulle
Red Kit
Hancock
Hellboy II
Hızlı Yarışçı
Kara Şövalye
Vol.
Yıldız Savaşları
Fi Tarihi
G-Force
Prenses ve Kurbağa
Terminatör Kurtuluş
Transformers
Alice Harikalar Diyarında
Oyuncak Hikayesi
Robin Hood
Titanların Savaşı
Pek Yakında
Bilal Özgürlüğün Sesi
Pete ve Ejderhası .
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