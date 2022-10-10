Ayhan Kahya kimdir? Ayhan Kahya hangi filmlerde hangi karakterleri seslendirdi? Ayhan Kahya öldü mü? Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya'nın hayatını kaybettiği haberi sanat camiasında hüzne neden oldu. Hollywood filmlerindeki unutulmaz karakterlerinin Türkçe dublajını yapan Ayhan Kahya ‘Transformers'ta ‘Optimus Prime'ı, ‘Avengers’ filmlerinde ‘Thanos'u ve daha birçok önemli karakteri seslendirdi. İşte Ayhan Kahya'nın hayatı ve biyografisi...

Ayhan Kahya kimdir? Ayhan Kahya hangi filmlerde hangi karakterleri seslendirdi? Ayhan Kahya öldü mü? Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya'nın hayatını kaybettiği haberi sanat camiasında hüzne neden oldu. Hollywood filmlerindeki unutulmaz karakterlerinin Türkçe dublajını yapan Ayhan Kahya ‘Transformers'ta ‘Optimus Prime'ı, ‘Avengers' filmlerinde ‘Thanos'u ve daha birçok önemli karakteri seslendirdi. İşte Ayhan Kahya'nın hayatı ve biyografisi...

'Transformers' filminde seslendirdiği Optimus Prime ve "Ben Optimus Prime" repliği ile sesi kulaklara kazınan Ayhan Kahya hayata gözlerini yumdu. Ayhan Kahya dünya çapında bilinen pek çok filme ssi ile dublaj yapmıştır. Karakterlere sesi ile yeni bir kimlik kazandıran Ayhan Kahya ‘Avengers' filmlerinde ‘Thanos'u da başarılı şekilde seslendirdi.

Ayhan Kahya kimdir?

1958 İstanbul doğumlu olan Kahya, konservatuar eğitiminin ardından Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olarak kariyerine başladı.

İlerleyen yıllarda seslendirme çalışmalarına başlayan Kahya, kariyerine yüzlerce dizi, sinema filmi ve reklam sığdırdı.

38 dile çevrilen filmde sesinin kalınlaştırılmasına ihtiyaç duyulmayan tek seslendirme sanatçısıydı.

'Transformers' filminde seslendirdiği Optimus Prime ve "Ben Optimus Prime" repliği ile sesi kulaklara kazındı.

Transformers'ta Optimus'u seslendiren ve "Ben Optimus Prime" repliği ile sesi kulaklara kazınan seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya kalp krizi nedeniyle 64 yaşında hayata veda etti.

Morpheus'tan Optimus Prime'a, Clayton'dan Thanos'a yüzlerce karaktere sesiyle hayat verdi. "Ben Optimus Prime", "Ben kaçınılmazım" replikleriyle hafızalara kazınan seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

64 yaşındaki Ayhan Kahya, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikinci namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Ayhan Kahya hangi filmlerde hangi karakterleri seslendirdi?

Ayhan Kahya onlarca filmde onlarca karaktere ses vermiştir. İşte Ayhan Kahya'nın seslendirdiği filmler;

Gülün Adı

Evde Tek Başına

Temel İçgüdü

Gerçek Yalanlar

Babam Söz Verdi

Space Jam

Matrix

Pokemon

15 Dakika

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Kediler ve Köpekler

Asabiyim

Hz. Muhammed (S.A.V)

Aşkta Herşey Mümkün

Ayı Kardeş

Büyük Balık

Gizemli Nehir

Terminatör 3

The Matrix Reloaded

Kahraman İnekler

Shrek 2

Köpekbalığı 2

Kebab Connection

Kırmızı Başlıklı Kız

Minik Fil

Süperman Dönüyor

28 Hafta Sonra

Beowulf

Büyük Hazine

Ratatoulle

Red Kit

Hancock

Hellboy II

Hızlı Yarışçı

Kara Şövalye

Vol.

Yıldız Savaşları

Fi Tarihi

G-Force

Prenses ve Kurbağa

Terminatör Kurtuluş

Transformers

Alice Harikalar Diyarında

Oyuncak Hikayesi

Robin Hood

Titanların Savaşı

Pek Yakında

Bilal Özgürlüğün Sesi

Pete ve Ejderhası .