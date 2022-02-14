DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Valentine's day ne demek? Aziz Valentine kimdir?
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çaykur Rizespor - Başakşehir FK maçı ne zaman saat kaçta? Çaykur Rizespor - Başakşehir FK hakemi ve ilk 11'ler
Ayhan Aşan kimdir? kaç yaşında? Nereli?
KDV indirimi zeytin/zeytinyağı fiyatlarına da yansıdı
Çip satışlarında rekor kırıldı
OGS nedir? OGS neden kaldırıldı? OGS iptal mi oldu?
Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalandı
'Dilerim Ukrayna bunları kullanmak zorunda kalmaz'
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Necati Şaşmaz'ın yeni projesi ne? Necati Şaşmaz yeni dizisi
Rus medyası Ukrayna krizine nasıl bakıyor?
Hangi ilaçlara zam geldi? İlaç zammı yüzde kaç? Ağrı kesici, antibiyotik, şeker ilacına zam geldi mi?
Süper Lig 26. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? Bu hafta kim kiminle oynuyor?
İlaca zam mı geldi? 2022 ilaç fiyatları arttı mı? İlaca ne kadar yüzde kaç zam yapıldı?

TIMETURK / GENEL / Ayhan Aşan kimdir? kaç yaşında? Nereli?

Ayhan Aşan kimdir? kaç yaşında? Nereli?

TRT 1'de ekrana gelen Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk oldu. Kendisi sahnedeyken ailesinin trafik kazası geçirdiği haberini alan Ayhan Aşan yaşadıklarını programda anlattı. İşte ünlü şarkıcı Ayhan Aşan'ın hayatı...

28 Dakika Önce
2022-02-14 18:16:35
Ayhan Aşan kimdir? kaç yaşında? Nereli?

Sahnedeyken ailesinin trafik kazası geçirdiği haberini alan Ayhan Aşan, programda yaşadıklarını anlatıyor. İzleyiciler, Ayhan Aşan'ı arama çalışmalarına hız verdi. Ayhan Aşan'ın hafızasını kaybeden babasının sadece hafız olduğunu ve ezanı hatırladığını ifade etti. İşte müzisyen Ayhan Aşan hakkında merak edilenler...

AYHAN AŞAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açtı. 8-9 yaşlarından itibaren özel olarak müziğe ilgi duydu ve o yaşlardan itibaren özel musiki dersi aldı. Birçok kez Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katıldı. 1987 tarihinde yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti. Üç yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk müziği konusunda eğitim gördü.

2008 yılının temmuz ayında mahkemeye başvurarak, 17 yıllık kocasının 8 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte kendisini terk ettiğini ve başka bir kadınla yaşamaya başladığını ileri sürdü. İkilinin yıllar süren boşanma davası kısa bir süre önce sonuçlandı. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş