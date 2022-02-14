Ayhan Aşan kimdir? kaç yaşında? Nereli?

TRT 1'de ekrana gelen Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk oldu. Kendisi sahnedeyken ailesinin trafik kazası geçirdiği haberini alan Ayhan Aşan yaşadıklarını programda anlattı. İşte ünlü şarkıcı Ayhan Aşan'ın hayatı...

Sahnedeyken ailesinin trafik kazası geçirdiği haberini alan Ayhan Aşan, programda yaşadıklarını anlatıyor. İzleyiciler, Ayhan Aşan'ı arama çalışmalarına hız verdi. Ayhan Aşan'ın hafızasını kaybeden babasının sadece hafız olduğunu ve ezanı hatırladığını ifade etti. İşte müzisyen Ayhan Aşan hakkında merak edilenler...

AYHAN AŞAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açtı. 8-9 yaşlarından itibaren özel olarak müziğe ilgi duydu ve o yaşlardan itibaren özel musiki dersi aldı. Birçok kez Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katıldı. 1987 tarihinde yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti. Üç yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk müziği konusunda eğitim gördü.

2008 yılının temmuz ayında mahkemeye başvurarak, 17 yıllık kocasının 8 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte kendisini terk ettiğini ve başka bir kadınla yaşamaya başladığını ileri sürdü. İkilinin yıllar süren boşanma davası kısa bir süre önce sonuçlandı. .