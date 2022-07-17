Ayhan Akpınar'ın itirazı reddedildi

Ayhan Akpınar imamlıktan ve memurluktan atmıştı. Akpınar'ın bu sürece itirazı kabul edilmedi.

DİB. Din İşl. Yük. Kurulu Ayhan Akpınar'ı imamlıktan ve memurluktan atmıştı. Sürece itiraz eden Akpınar'a bir olumsuz cevapta mahkemeden geldi. Mahkeme Ayhan Akpınar'ın itirazını kabul etmeyerek Diyanetin kararını onayladı. Diyanet ve yargı kararı ile Ayhan Akpınar'ın görevine son verildi.

Konuyu ve sürecle ilgili yorumda bulunan Mesih adlı Twitter kullanıcısı takipçilerine 'DİB. Din İşl. Yük. Kurulu, dinden çıktığımıza, MÜRTED olduğumuza fetva vermiş, bu fetvâya dayanarak Ayhan Akpınar hocayı imamlıktan ve memurluktan atmıştı! Mahkeme itirazımızı reddetti, Diyanetin kararını onayladı! Diyanet ve yargı kararı ile KÂFİR-MÜRTED olduğumuz tescil edildi!' açıklamarıyla duyurdu.

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