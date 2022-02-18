Ayhan Akgün kimdir? Ayhan Akgün hangi filmde oynuyordu? Ayhan Akgün neden öldü?

Ayhan Akgün kimdir? Ayhan Akgün hangi filmde oynuyordu? Antalya'da 19 yaşındaki bir genç uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Ölen gencin Ayhan Akgün olduğu öğrenildi. Ayhan Akgün'ün 'Koptum Bu Hayattan' adlı filmde oynadığı ve filmde de rolü gereği uyuşturucudan öldüğü öğrenildi. Ayhan Akgün'ün kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ayhan Akgün kimdir? Ayhan Akgün hangi filmde oynuyordu? Antalya'da 19 yaşındaki bir genç uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Ölen gencin Ayhan Akgün olduğu öğrenildi. Ayhan Akgün'ün 'Koptum Bu Hayattan' adlı filmde oynadığı ve filmde de rolü gereği uyuşturucudan öldüğü öğrenildi. Ayhan Akgün'ün kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Antalya'da herkesi üzen bir olay yaşandı. Daha önce filmlerde oynayan Ayhan Akgün adındaki gencin uyuşturucudan hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayhan Akgün'ün kim olduğu da vatndaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Ayhan Akgün kimdir?

Ayhan Akgün 19 yaşındaydı. Uyuşturucu nedeniyle hayatını kabettiğşi öğrenilen Ayhan Akgün Antalya'da yaşıyordu.

Ayhan Akgün'ün daha önce 'Koptum Bu Hayattan' adlı filmde uyuşturucudan ölen bir genci oynamıştı. Film uyuşturucunun zararlarını anlatıyordu.

Ayhan Akgün, film vizyona girmeden hayata gözlerini yumdu.

Ayhan Akgün hangi filmde oynuyordu?

'Koptum Bu Hayattan' adlı sinema filminde oynayan Ayhan Akgün'ün cansız bedeni evinde bulundu. Yapılan otopside Akgün'ün, yaklaşık 1 hafta önce uyuşturucudan yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayhan Akgün'ün filmdekine benzer şekilde yaşamını yitirmesiyle rol arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı.

'Koptum Bu Hayattan' adlı sinema filminde uyuşturucu bağımlısı genci oynayan Akgün, senaryo gereği ailesine ve arkadaşlarına veda mektubu yazdıktan sonra uyuşturucudan hayatını kaybetti.

Madde bağımlılığı nedir?

Madde bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütünün, 11. revizyonunu yayımladığı Uluslararası Hastalık Sınıflandırması El Kitabı'nda (ICD-11) madde kullanımına bağlı bozukluklar adı altında sınıflandırılmaktadır. Vücuda girdiğinde davranışsal, ruhsal ve beden üzerinde değişikliklere neden olan, bağımlılık yapabilen kimyasal maddelere bağımlılık yapıcı maddeler denir. Bu maddeler tıp kaynaklarında psikoaktif madde olarak geçmektedir.

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