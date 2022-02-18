Ayhan Akgün kaç yaşında? Ayhan Akgün öldü mü? Ayhan Akgün ölüm sebebi ne? Ayhan Akgün kimdir?

19 yaşındaki oyuncu Ayhan Akgün, tıpkı oynadığı filmdeki gibi vefat etti. Ayhan Akgün kimdir, neden öldü ve hangi filmde rol aldı?

Bugün Antalya'da 19 yaşındaki genç oyuncu uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin "Koptum Bu Hayatdan" filminde rol alan Ayhan Akgün olduğu öğrenildi. Oynadığı filmde rolü için uyuşturucudan ölen bir karakteri canlandırdı.

Ayhan Akgün kimdir?

Ayhan Akgün, 19 yaşında, genç bir oyuncuydu. Antalya'da yaşayan genç oyuncu, ilk defa rol aldığı yapımda uyuşturucunun zararlarını anlatan bir filmde rol aldı. Fakat film henüz vizyona girmeden, tıpkı oynadığı roldeki gibi uyuşturucu nedeni ile hayatını kaybetti. Evinde cansız bedeni bulunan Akgün'ün yapılan otopsi sonrasında 1 hafta önce uyuşturucu nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi. .