Aydın Ünal kimdir? Aydın Ünal milletvekili mi? Aydın Ünal nereli, kaç yaşında? Eski AK Parti Ankara milletvekili olan Aydın Ünal 22 Ocak 1970 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olan Aydın Ünal, mezuniyetin ardından çeşitli medya kuruluşlarında muhabir, yazar ve yönetici olarak görev yaptı. İşte Aydın Ünal'ın hayatı ve biyografisi...

Aydın Ünal kimdir? Aydın Ünal milletvekili mi? Aydın Ünal nereli, kaç yaşında? Eski AK Parti Ankara milletvekili olan Aydın Ünal 22 Ocak 1970 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olan Aydın Ünal, mezuniyetin ardından çeşitli medya kuruluşlarında muhabir, yazar ve yönetici olarak görev yaptı. İşte Aydın Ünal'ın hayatı ve biyografisi...

Ünal Aydın'ın kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılıyor.

Aydın Ünal kimdir?

Aydın Ünal 22 Ocak 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aydın Ünal Adalet ve Kalkınma Partisi eski Ankara milletvekilidir.

Aydın Ünal 2007 ve 2015 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığını yaptı.

Ankara Merkez İmam hatip lisesi'ni bitirmesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Aslen Ankara'nın güdül ilçesindendir. Ankara merkez ihl mezunu. ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi kimya bölümünde okudu.

Çok sayıda dergi ve gazetede çalışmasının ardından Aydın Ünal, 2002 yılından itibaren Ekonomiden sorumlu devlet Bakanlığı Danışmanlığı, Başbakanlık Danışmanlığı, Başbakan Başmüşavirliği ve Cumhurbaşkanı Başmüşavirliği görevlerini yürüttü. Ali Babacan'ın konuşma metinlerini kaleme aldı. 2007 ve 2015 yılları arasında Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Ankara milletvekili olarak seçilmeden önce Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığını yaptı. Haziran 2015 seçimleri'nde aday olabilmek için görevinden istifa etti.

2002'den itibaren ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı danışmanlığı, başbakanlık danışmanlığı, başbakan baş müşavirliği, cumhurbaşkanı baş müşavirliği görevlerinde bulundu. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2007-2015 arasında metin yazarlığını yaptı.

Hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara ikinci bölge milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Ankara ikinci bölge milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde yeniden aday olmadı.

Şiir hikâye ve makaleleri yayınlanan Ünal, Hak-İş Konfederasyonu Basın Danışmanlığı görevini üstlendi. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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