Aydın Doğan geri döndü! Resmi duyuru yapıldı

Aydın Doğan, medya sektöründe faaliyet gösteren gazete, radyo ve televizyonları Demirören Grubu'na satarak sektörden çıkış yapmıştı. Doğan, yeni bir alanda geri dönüş yaptı.