Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılacak? Aydın-Denizli arası kaç dakika olacak? Türkiye'nin önemli otoyol projelerinden olan Aydın-Denizli Otoyolunun yapımına devam ediliyor. Bölge halkının ulaşımını ciddi oranda rahatlatacak olan dev projede sona doğru gelinirken açılışın ne zaman olacağı merak ediliyor. 163 km uzunluğunda olan Aydın-Denizli yolu projesinin 2023'te açılması planlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılacak? Aydın-Denizli arası kaç dakika olacak? Türkiye'nin önemli otoyol projelerinden olan Aydın-Denizli Otoyolunun yapımına devam ediliyor. Bölge halkının ulaşımını ciddi oranda rahatlatacak olan dev projede sona doğru gelinirken açılışın ne zaman olacağı merak ediliyor. 163 km uzunluğunda olan Aydın-Denizli yolu projesinin 2023'te açılması planlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılacak?

Ege ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak 168 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu'nda asfaltlama çalışmalarına başlandı. Türkiye'nin önemli otoyol projelerinden biri olan ve yaklaşık olarak 163 km'lik uzunluğa sahip olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2023 yılına yetişmesi için hummalı çalışmalar devam ediyor.

Aydın-Denizli arası kaç dakika olacak?

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi 163 km (140 km 2x3 şeritli) otoyol, 23 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğundadır. Yeni yapılan yol ile Aydın-Denizli arasının 70 dakikaya ineceği belirtiliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu hakkında

Aydın-Denizli Otoyolu, mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağından başlayarak Dalama üzerinden Yenipazar'a ulaşmakta, Büyük Menderes Nehri'nin güneyinden Hamidiye ve Yazırlı yerleşkelerinin kuzeyinden Kuyucak İlçesi'nin güneyine ulaşmaktadır. D585 (Aydın-Denizli) Ayr.-Karacasu Devlet Yolunu geçen Otoyol, Karapınar'ın kuzeyinden Azizabat ve Yamalak yerleşkelerinin güneyinden D320 Aydın-Denizli Devlet Yoluna paralel devam etmektedir. Sarayköy'ün güneyinden devam eden Otoyol, Kumkısık mevkiinde D320 Devlet Yolunun kuzeyine geçmektedir. Buradan itibaren Denizli İlini çevreleyen Otoyol, Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam edip, Kocabaş mevkiinde sonlanmaktadır.

Aydın-Denizli Otoyolu, Aydın ve Denizli gibi kent merkezlerini birbirine bağlamanın yanı sıra Pamukkale ve Efes Antik Kenti gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Otoyol ile Ege Bölgesindeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine kesintisiz, yüksek hızlı güvenli ve konforlu ulaşım sağlanmış olacaktır.