Aydın'da orman yangını söndürüldü mü? Aydın Bozdoğan'da orman yangını devam ediyor mu, bitti mi? Aydın'da çıkan orman yangını ile ilgili sevindiren gelişme yaşandı. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Dün Bozdoğan'ın Başalan Mahallesi'nde çıkan orman yangını hızla büyüyerek geniş alanlara yayılmıştı.

Aydın'da orman yangını söndürüldü mü? Aydın Bozdoğan'da orman yangını devam ediyor mu, bitti mi? Aydın'da çıkan orman yangını ile ilgili sevindiren gelişme yaşandı. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Dün Bozdoğan'ın Başalan Mahallesi'nde çıkan orman yangını hızla büyüyerek geniş alanlara yayılmıştı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat yangının kontrol altın alındığını söyledi. Arat, bölgede çalışmaların devam etiğini soğutma ve söndürme çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Aydın'da orman yangını söndürüldü mü?

Aydın'da dün çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması teselli oldu. Yangında ormanlık araziler büyük zarar gördü.

Muğla Kavaklıdere'ye kadar ulaştı

Dün Bozdoğan'ın Başalan Mahallesi'nde orman yangını çıkmış, yangın Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşmıştı.

Kavaklıdere'de mahalleler tahliye edildi

Aydın'ın Bozdoğan'da çıkan yangın Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine sıçradı. Yangın burada hızla büyüyerek yayıldı. Tedbir amaçlı Nebiler Mahallesi tahliye edildi. Bölgede yangın nedeniyle Ortaköy, Göncüler ve Harmanbelen mahalleleri de boşaltılmıştı. Orman işçileri ve itfaiye personelleri, alevlerin önünü kesmek için karadan müdahalesini sürdürüyor.

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