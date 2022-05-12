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Aydın'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Diğer yaralıların da durumunun ağır olduğu belirtildi.

7 Saat Önce
2022-05-12 10:23:29
Aydın'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, İsmail Yılmaz yönetimindeki 09 TA 053 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Ömerbeyli mevkisinde, ters yönde ilerleyen İbrahim Akbal'ın kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Akbal'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yabancı plakalı araçta bulunan Gülten Akbal ile Abdurrahman Çiçek yaşamını yitirdi.

Sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Baran Demirel, Meryem Çiçek ve Hüseyin Çili yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Çili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların da durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan, yabancı plakalı otomobildeki kişilerin, tatil için yurt dışından Aydın'a geldikleri öğrenildi. .

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