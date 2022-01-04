DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türk Telekom Siber Güvenlik Fikir Maratonu ödülleri Kocaeli'de verildi
Bahçeli'den CHP'ye Kur'an kursu tepkisi: Kılıçdaroğlu derhal özür dilemeli
İSO Türkiye İmalat PMI aralıkta 52,1'e yükseldi
Bakan Varank, genç istihdamına destek paketinin detaylarını paylaştı
İslam Memiş'e göre gram altın bu yıl kaç liraya kadar yükselecek?
Tekel bayileri kapalı mı? Tekel bayileri neden kapalı? Tekel bayileri ne zaman açılacak?
Güler Sabancı 46 video için harekete geçti
2022 Ocak öğretmen kademe kademe zamlı maaşı | 2022 öğretmen maaşı
Doğu'da soğuk hava yaşamı etkiliyor
YouTuber'ların aylık kazancı ne kadar?
2022 Ocak 9/1 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 9-1 kademe kademe stajyer öğretmen maaşı kaç TL oldu?
İstanbul'daki NASA Uzay Sergisi önemli bir konuğu ağırlayacak
Borsa güne nasıl başladı?
Grip olanların asla yememesi gereken bazı besinler
Ünlü şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu

TIMETURK / GENEL / Aydın'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Aydın'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

2 Saat Önce
2022-01-04 09:35:12
Aydın'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Aydın'da meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Sultanhisar ilçesi Salavatlı mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezinden Aydın'a giden Dolunay Yıldırım (21) yönetimindeki 09 Y 4627 plakalı otomobil, Mehmet Cura idaresindeki 20 APH 717 plakalı TIR'a arkadan çarparak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Yıldırım ile yanındaki Nuri Çetin'in (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Ferhat Çetin (20), Kader Işıl Demir (31) ve Buse Aker (22) ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR şoförü Mehmet Cura gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş