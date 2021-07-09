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TIMETURK / GENEL / Aydın'da Bitcoin vurgunu iddiası

Aydın'da Bitcoin vurgunu iddiası

Bir kripto para vurgunu iddiası daha gündeme bomba gibi düştü. Kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan Ahmet Y.'nin 500 milyon lira ile ortadan kaybolduğu iddia edildi. Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar Ahmet Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Basına yansıyan haberlerden sonra Ahmet Y.'nin kim olduğu araştırılamaya başlandı. Peki Ahmet Y. yakalandı mı? İşte Ahmet Y.'nin kim olduğuna dair detaylar...

3 Saat Önce
2021-07-09 11:46:05
Aydın'da Bitcoin vurgunu iddiası

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Bir kripto para vurgunu iddiası daha gündeme bomba gibi düştü. Kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan Ahmet Y.'nin  500 milyon lira ile ortadan kaybolduğu iddia edildi. Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar Ahmet Y.  hakkında suç duyurusunda bulundu. Basına yansıyan haberlerden sonra Ahmet Y.'nin kim olduğu araştırılamaya başlandı. Peki Ahmet Y. yakalandı mı? İşte Ahmet Y.'nin kim olduğuna dair detaylar...

Ahmet Y.'nin bitcoin ile yüksek kazanç vadiyle vatandaşları 500 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. İddia sonrası vatandaşlar Ahmet Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre bitcoin kazancı vadiyle milyonlarca lira para toplayan Ahmet Y. daha sonra ortadan kayboldu. Nazilli ilçesinde Bitcoin mağduru 80 kişi 25 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla Nazilli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Peki Ahmet Y. kimdir?

Ahmet Y. kimdir?

Ahmet Y.'nin kim olduna dair kendi intenret sitesinde bilgiler yer alıyor. Ancak bu bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda şüpheler mevcut.

İşte Ahmet Y.'in internet sitesinde yer alan ve doğruluğu konusunda şüphe barındıran bilgiler;

Ahmet Y. 16 Mayıs 1992'te Adıyaman'da doğdu. Öğrenimini Bursa İpekçilik Anadolu Lisesi ve sonrasında Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirerek yaptı.

Üniversite hayatını tamamladıktan sonra Aydın bölgesinde hayatını devam ettirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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