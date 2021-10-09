Aydın Cem Aslanbay kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğünde önemli atama

Aydın Cem Aslanbay kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan genel müdür yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Aydın Cem Aslanbay atandı.

Aydın Cem Aslanbay kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan genel müdür yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Aydın Cem Aslanbay atandı.

Aydın Cem Aslanbay kimdir?

Aydın Cem Aslanbay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu. Aydın Cem Aslanbay Cumhrubaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan genel müdür yardımcılığına atandı. Aydın Cem Aslanbay'ın hayatı ve özgeçmişi hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü nedir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı vakfından kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü bahsedilen vakıflara ait 18.500 tarihi bina ve 67.000 emlakin restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir. 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon avro değerinde kira gelirine sahip Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank'ın sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir.

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