Alman Federal Meclisi Başkanvekili seçilen Aydan Özoğuz'un kim olduğu merak ediliyor. Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Aydan Özoğuz Federal Meclis (Bundestag) Başkanvekilliğine ilk kez seçilen Türk kökenli milletvekili oldu. Peki Aydan Özoğuz kimdir? Aydan Özoğuz nereli, kaç yaşında?

Almanya'da Meclis Genel Kurulunda Meclis Başkanı ve yardımcıları için oylama yapıldı. Oylamada Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekili Türk asıllı Aydan Özoğuz 727 milletvekilinden 544'ünün oyunu alarak başkanvekili oldu. Aydan Özoğuz Federal Meclis (Bundestag) Başkanvekilliğine ilk kez seçilen Türk kökenli milletvekili oldu. Aydan Özoğuz'un kim olduğu ve nereli olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Aydan Özoğuz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aydan Özoğuz kimdir?

Aydan Özoğuz 31 Mayıs 1967 yılında dünyaya geldi. Aydan Özoğuz Türk kökenli Alman siyasetçidir.

Aydan Özoğuz'un ailesi, 1961 yılında bir fındık ithalat şirketi kurmak için İstanbul'dan Hamburg'a taşındı. Özoğuz, Hamburg-Lokstedt'te büyüdü ve 1986'da Corveystraße'de liseden mezun oldu.

2011 yılının aralık ayından bu yana başkan yardımcılığını yürüttüğü Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin bir üyesi olup, partisini Almanya Federal Meclisi'nde temsil etmektedir.

1958 yılında Türkiye'den Almanya'ya çalışmaya giden Gastarbeiter çocuğudur. Ailesinin yaptığı gıda ticaretinde başarılı olmasından sonra Özoğuz 1989 yılında Almanya vatandaşı oldu.

Aydan Özoğuz 1994 yılında başarı ile tamamladığı Hamburg Üniversitesi'nde İngilizce, İspanyolca ve insan kaynakları yönetimi eğitimi almaya başladı.

Öğrencilik yaptığı yıllarda Hamburg'da iki yıl süreyle Türk Öğrenci Derneği başkanlığını yaptı. Öğrencilik yaşamının ardından Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin ilk Türk asıllı başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2001 ile 2008 yılları arasında Hamburg Parlamentosu üyeliği yapmıştır.

2011-2017 yılları arasında SPD Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Özoğuz, 2013-2018 yılları arasında Merkel Hükümeti'nin Uyum, Göç ve Mültecilerden Sorumlu Bakanı olarak görev yaptı. 26 Eylül 2021'de yapılan seçimlerde 4. defa federal vekil seçilen Aydan Özoğuz, seçimlerde 1. parti gelen SPD tarafından Meclis Başkan Vekili olarak önerildi. İlk göçmen kökenli Bakan olan Özoğuz, bu sefer de meclis başkan yardımcılığına seçilerek yeni bir ilke imza atmış oldu.

Aydan Özoğuz, Hamburg'da senatör Michael Neumann ile evli olup, iki çocuk sahibidir.

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