Ayçiçek yağındaki oyun deşifre oldu! O duyulduktan sonra panik oldular

Küresel piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. FED son faiz kararında politika faizinde 50 baz puan artışa gitmiş ve yüzde 0,75-1.00 aralığına yükseltmişti. FED’in yeni kararının ne olacaüı beklenirken, yatırımcı FED toplantısı tarihini ve faiz kararı ile ilgili tahminleri araştırıyor. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED faiz artıracak mı? İşte haziran FED toplantısı tarihi!

FED faiz kararı bekleniyor! Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) poltika faizi kararını beklerken, FED'in ne kadarlık bir faiz artışına gideceği üzerine ekonomistlerin yorumlarını da yakından takip ediyor. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED faiz artıracak mı? İşte haziran FED toplantısı tarihi!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'İN 2022 Haziran toplantıSI 14 – 15 Haziran tarihlerinde yapılacak.

FED'DEN FAİZ SİNYALİ!

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonun bir dizi veriye dayanarak zirveye ulaştığına dair kanıtlar olmadıkça ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayına kadar mevcut seviyede oranları artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Mester ve Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere diğer politika yapıcılar geçen ayki 50 baz puanlık faiz artışını haziran ve temmuz aylarında da aynı seviyede artırımla izlemeyi beklediklerinin sinyalini vermişti.

Mester, CNBC'ye verdiği demeçte "Eylül toplantısına katılacağım ve eğer ikna edici bir kanıt göremezsem o zaman o toplantıda da kolayca 50 baz puan için oy verebilirim" dedi.

Mester şu ana kadar enflasyonun düşmeye başladığına kendisini ikna etmek için yeterli veri görmediğini söyledi.

Mester, Fed'in yazdan sonra da duraklamasını beklemiyor. Ancak enflasyon düşerse hareketlerin büyüklüğünün azaltılabileceğini ifade etti ve "Başlangıç noktam şu olacak; 50 puan daha yapmamız gerekiyor mu? Enflasyonun aşağı yönlü gidişatta olduğuna dair ikna edici kanıtlar gördüğümde o zaman belki 25 baz puana gidebiliriz” dedi.

Cleveland Fed Başkanı "Eylül ayında durmamız gerektiğini düşünen kampta değilim" şeklinde görüş belirtti.