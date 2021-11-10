Ayçiçek yağına zam mı geldi? 5 lt ayçiçek yağı ne kadar oldu? 5 litre ayçiçek yağı kaç lira? Türk lirasının değer kaybetmesi ile bir çok ithal ürüne de peş peşe zamlar geldi. Vatandaşın mutfağında olmazsa olmazlar arasında yer alana ayçiçek yağı fiyatı son yıllarda gelen zamlarla birlikte adeta uçuşa geçti. NTV'de yer alan habere göre ayçiçek yağına bir zam daha geldi. İşte 5 litre ayçiçek yağının son fiyatı...

Ayçiçek yağına zam mı geldi? 5 lt ayçiçek yağı ne kadar oldu? 5 litre ayçiçek yağı kaç lira? Türk lirasının değer kaybetmesi ile bir çok ithal ürüne de peş peşe zamlar geldi. Vatandaşın mutfağında olmazsa olmazlar arasında yer alana ayçiçek yağı fiyatı son yıllarda gelen zamlarla birlikte adeta uçuşa geçti. NTV'de yer alan habere göre ayçiçek yağına bir zam daha geldi. İşte 5 litre ayçiçek yağının son fiyatı...

Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket pek çok kaleme zam olarak yansıyor. Gelen zamlardan en fazla etkilenen ürünlerin başında da ayçiçek yağı geliyor. Vatandaşın mutfaği için olmazsa olmaz ürünlerden biri olan ayçiçek yağı fiyatları son aylarda adeta uçuşa geçti.

Ayçiçek yağına zam mı geldi?

NTV Haber'de yer alan habere göre Ayçiçek yağına en son yüzde 10'luk bir zammın geldiği belirtildi. Ayçiçek yağına zam gelirken hem esnaf hem de müşteri bu durumdan rahatsız.

Ayçiçek yağı ne kadar oldu?

85 liraya satılan 5 litrelik ayçiçek yağının etiketi yine değişti ve 96 lira oldu.

Ayçiçek yağı nedir?

Ayçiçek yağı ayçiçeği bitkisinin çekirdeklerinden diğer bir deyişle tohumlarından elde edilen açık sarı renkli ve hafif tadı olan bitkisel bir yağdır. Yapısında bol miktarda doymamış yağ asitlerini barındırır ve genel itibarıyla besin amaçlı kullanılır. Bunun yanında Biyodizel yapımında ve ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Ayçiçek yağı dünyada en çok üretilen dört bitkisel yağdan birisidir.

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