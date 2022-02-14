Temel gıda ürünlerinde KDV oranın yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinden sonra vatandaşlar Ayçiçek yağı ucuzlayacak mı? (A-101, BİM, ŞOK) Ayçiçek yağı fiyatı düştü mü? KDV indirimi ayçiçek yağında var mı? sorularını sormaya başladı. KDV indirimi sonrası gözler marketlere çevrilmiş durumda. Marketlerden de flaş açıklama geldi ve yüzlerce üründe indirime gidildiği belirtildi. Vatandaş son aylarda ayçiçek yağına gelen peş peşe zamlardan şikayetçiydi. 5 litrelik yağda KDV indirimiyle birlikte 10 TL'ye yakın bir indirim yapılması bekleniyor.

Temel gıda ürünlerinde KDV oranın yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinden sonra vatandaşlar Ayçiçek yağı ucuzlayacak mı? (A-101, BİM, ŞOK) Ayçiçek yağı fiyatı düştü mü? KDV indirimi ayçiçek yağında var mı? sorularını sormaya başladı. KDV indirimi sonrası gözler marketlere çevrilmiş durumda. Marketlerden de flaş açıklama geldi ve yüzlerce üründe indirime gidildiği belirtildi. Vatandaş son aylarda ayçiçek yağına gelen peş peşe zamlardan şikayetçiydi. 5 litrelik yağda KDV indirimiyle birlikte 10 TL'ye yakın bir indirim yapılması bekleniyor.

cumhurbaşkanı Erdoğan gıda ürünlerinde KDV indirimi olacağınıu açıkladı. Erdoğan konuşmasında "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir." dedi. Bu açıklamnın ardından KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar da hangi ürünlerde KDV indirimi olacağını araştırmaya başladı.

Ayçiçek yağı ucuzlayacak mı?

KDV indirimi temel gıda ürünlerinde olacak. Dolayısıyla vatandaşın mutfağının olmazsa olmazı arasında yer alan ayçiçek yağında da KDV yüzde 1'e düşürülecek.

(A-101, BİM, ŞOK) Ayçiçek yağı fiyatı düştü mü?

Zncir marketler 5 litre ayçiçek yağında indirime girtti. Yapılan indirim tutarı 9-10 TL civarında. 119 TL'ye satılan 5 litrelik ayçiçek yağı şu sıralar 111 TL'ye kadar düşmüş durumda.

Zincir marketlerden KDV indirimi açıklaması

Zincir marketler, arka arkaya yaptıkları açıklamalarla, gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin fiyatlara yansıttıklarını duyurdu.

CarrefourSa tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik" ifadelerine yer verdi.

BİM'den de KDV indirimine dair açıklama geldi. BİM açıklamasında "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi. .