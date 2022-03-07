Ayçiçek yağı fiyatları | Marketlerde ayçiçek yağı ne kadar? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından sosyal medyada bir takım hesaplar tarafından ayçiçek yağına büyük zam geleceği ve fiyatların 250 TL'ye kadar çıkacağı yönünde vatandaşı yanıltıcı iddialar dolaşmaya başlamıştı. Bu iddialardan sonra vatandaşlar marketlere akın etti ve ayçiçek yağlarını tüketti. İddialardan sonra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Türkiye'nin ayçiçek yağı stokunun olduğunu belirtti. Ayrıca sosyal medyada 'yağ fiyatları' üzerinden provokatif paylaşım yapan hesaplar hakkında da işlem başlatıldı.

Ayçiçek yağı fiyatları | Ayçiçek yağına zam mı geldi? 5 Litre ayçiçek yağı 250 lira mı oldu? Marketlerde ayçiçek yağı ne kadar? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından sosyal medyada bir takım hesaplar tarafından ayçiçek yağına büyük zam geleceği ve fiyatların 250 TL'ye kadar çıkacağı yönünde vatandaşı yanıltıcı iddialar dolaşmaya başlamıştı. Bu iddialardan sonra vatandaşlar marketlere akın etti ve ayçiçek yağlarını tüketti. İddialardan sonra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Türkiye'nin ayçiçek yağı stokunun olduğunu belirtti. Ayrıca sosyal medyada "yağ fiyatları" üzerinden provokatif paylaşım yapan hesaplar hakkında da işlem başlatıldı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarını haksız ve hukuksuz işgale kalkışmasına dünyadan peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya'ya dünya ülkeleri yaptırım uygularken bu yaptırımlar kürüsel ekeonomide tüm ülkeleri etkiliyor. Türkiye ayçiçek yağı hammdesi temini de zorlaşırken bazı spoekülatif paylaşımlar nedeniyle vatandaşlar marketlere akın etti. Sosyal meduyada sıvı yağ fiyatlarının 250-300 liraya kadar çıktığı iddiaları üzerine emniyet harekete geçti.

Ayçiçek yağına zam mı geldi?

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle bazı gıda ürünlerinin hammadelerine ulaşım sıkıntılı hale geldi. Sosyal medyada da ayçiçek yağlarına zam geldiği iddia edildi. Ancak marketlerden şu ana kadar zam açıklaması gelmedi. Fiyatlar eski haliyle duruyor.

Ayçiçek yağı fiyatları

Orkide Ayçiçek Yağı Pet 5 L 139,00 TL

Torku Altın Ekin Ayçiçek Yağı 5 L 139,00 TL

Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 L 128,50 TL

Evin Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 128,95

Orkide Ayçiçek yağı 1 lt35,44 TL

Kırlangıç Ayçiçek yağı 1 lt 34,55 TL

Zade Ayçiçek yağı1 lt 34,50 TL

Ayçiçek yağlarının fiyatlar pek çok kişi tarafından son günlede merak ediliyor. Ayçiçek yğı fiyatlarına henüz gelen resmi bir zam bulunmuyor. Vatandaşların marketlere akın edip yağ almasıyla marketlerde de henüz yağ bulunamıyor. Zincir marketlerin sitesinden 5 litre ayçiçek yağı fiyatlarına bakıldığınıda 139 TL ile 128 TL arasında değiştiği görülüyor.

Bakan Nebati: Hiçbir şey yapmazsak Temmuz'a kadar yağ stoğumuz var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı yalan yanlış haberlerle, yağ kuyruklarıyla ilgili haberler, yağ stoku bitmiştir gidip alın diyenler bu ülkeye ihanet ediyor. Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var. Türkiye bir tarım ülkesidir. Sanki kuyruk varmış gibi, sonradan üretilmiş fotoğraflarla ihanete varan söylemlerle destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak.

Bakan açıkladı: Yağ stokumuz var

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaşanan gelişmelerden sonra sosyal medaydan yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir."

Emniyet asılsız iddialar için devrede

Emniyet'ten yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerinin, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter'da "yağ fiyatları" üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlandığı kaydedildi .