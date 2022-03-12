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TIMETURK / GENEL / Ayçiçeği yağı yüklü gemi Türkiye'de

Ayçiçeği yağı yüklü gemi Türkiye'de

Rusya'dan ayçiçeği yağı ile yola çıkan yük gemisi Türkiye'ye ulaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan geminin 15 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

3 Saat Önce
2022-03-12 08:39:58
Ayçiçeği yağı yüklü gemi Türkiye'de

Rusya'nın Yisk limanından, Çarşamba günü yola çıkan, 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı.

Gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda Boğaz'dan geçiş yaptı.

Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayan yük gemisi, Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı.

Geminin 15 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

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