Aybars Kartal Özson kimdir? Aybars Kartal kaç yaşında?

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Orhan Gazi'yi canlandıran Aybars Kartal Özson dikkat çekti. Peki, Aybars Kartal Özson

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Orhan Gazi'yi oynayan Aybars Kartal Özson izleyenler tarafından merak konusu oldu. Yeni bölüm özetinde; Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'le Bitinya'da yeni dönem... ifadeleri yer aldı. Peki ama Aybars Kartal Özson kimdir? Aybars Kartal Özson, 18 Mayıs 2008 yılında dünyaya gözlerini açtı. Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğludur. Bir kardeşi daha vardır. Ailesi tarafından bir ajansa kayıt ettirildikten sonra bir reklam filminde rol aldı, ardından Bir Çocuk Sevdim isimli dizide Hasan karakterini canlandırdı. Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir'e hayat verdi. Bir röportajında oyuncu olmayı ilk başlarda istemediğini dile getiren Aybars Kartal Özson, ileride yönetmen olmak istediğini söylemiştir. .