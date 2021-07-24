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Ayasofya-i Kebir Camii Müslümanların akınına uğruyor

Geçen yıl 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılanAyasofya-i Kebir Camii'de Müslümanlar sabah namazını eda etti. Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçirdi.

1 Saat Önce
2021-07-24 08:25:37
Ayasofya-i Kebir Camii Müslümanların akınına uğruyor

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Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti.

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Geçen yıl 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camide Müslümanlar sabah namazını eda etti.
Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçirdi.

a3_83Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namaz öncesi cemaat, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerine uygun saf tuttu.

Erbaş, namaz sonrası cemaate hitabında, "Çocuk sesleriyle Ayasofya'da namaz kılmamız çok güzel oluyor. İyi oluyor. Her vakit çocuk sesleri olsun inşallah. Komşularınıza söyleyin, anlatın. Camilerimiz cemaatsiz, gençsiz, çocuksuz kalmasın."dedi.

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Almanya'dan memleketi Konya'ya giderken Ayasofya'ya namaz kılmak için uğrayan Mehmet Eken, şunları kaydetti:

"Özellikle burayı ziyaret için eşimle geldim. Nasip oldu bizlere de. Bir yıl önce açıldı, uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. Ali Erbaş Hocamızın da sabah namazını kıldırması ayrı bir mutluluk oldu. Allah inşallah şuurlu cemaatin sayısını artırsın. Bu, bizim ve İslam alemi için ayrı bir mutluluk. Bazı yabancıların konuşmalarına kulak misafiri olduk. 'Recep Tayyip Erdoğan'ın açtırdığı Ayasofya'dan arıyorum.' diyorlardı. Bunlar Cumhurbaşkanımızın reklamı değil, İslam alemine verilen bir mesajdır."

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kılan Yusuf Vatandaş da "Camide yıl dönümü dolayısıyla sabah namazını kıldık. Allah bizlere bugünleri gösterdi. Açanlardan Allah razı olsun. Tüm ümmetin de geçmiş Kurban Bayramı mübarek olsun." diye konuştu.

 



 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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