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TIMETURK / GENEL / Ayasofya'da teravih kılınacak mı? Ayasofya'da teravih namazına herkes katılabilir mi? Ayasofya'da teravih namazı kaç kişiyle kılınacak?

Ayasofya'da teravih kılınacak mı? Ayasofya'da teravih namazına herkes katılabilir mi? Ayasofya'da teravih namazı kaç kişiyle kılınacak?

Ayasofya'da teravih kılınacak mı? Ayasofya'da teravih namazına herkes katılabilir mi? Ayasofya'da teravih namazı kaç kişiyle kılınacak? 24 Temmuz 2020 tarihinde 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde uzun yıllardan sonra 2022'de ilk teravih namazı kılınacak.

2 Saat Önce
2022-03-31 15:53:08
Ayasofya'da teravih kılınacak mı? Ayasofya'da teravih namazına herkes katılabilir mi? Ayasofya'da teravih namazı kaç kişiyle kılınacak?

Ayasofya'da teravih kılınacak mı? Ayasofya'da teravih namazına herkes katılabilir mi? Ayasofya'da teravih namazı kaç kişiyle kılınacak? Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'da ibadetin yolu açılmıştı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismiyle kılınan cuma namazı ile Ayasofya 24 Temmuz 2020 tarihinde resmen ibadete açılmıştı. Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmıştı.

Ayasofya'da teravih kılınacak mı?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 yıl önce ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak. Cuma günü kılınacak namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldıracak. Twitter hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah" dedi.

Ayasofya nedir?

Ayasofya veya resmî ismiyle Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, eski ismiyle Ayasofya Kilisesi veya Ayasofya Müzesi, İstanbul'da yer alan bir cami, eski bazilika, katedral ve müze. Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesinden sonra II. Mehmed tarafından camiye dönüştürülmüştür. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile müzeye dönüştürülmüş, kazı ve tadilat çalışmaları başlatılmış ve 1935-2020 yılları arasında her inanç grubundan insanlar için müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek cami statüsü verilmiştir. .

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