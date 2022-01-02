Ayaklarınızın çok üşüyorsa dikkat! Beyninizde...

Bazı insanlar ne yaparsa yapsın ayaklarını bir türlü ısıtamaz. Bu durumu hafife almak çok yanlıştır. Çünkü ısınmayan ayakların hastalık habercisi olabilir. Peki neden ayaklarımız bir türlü ısınmıyor? Ayak üşümesi hangi hastalıkların habercisi? Ayak üşümesine ne iyi gelir? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...



Ayak üşümesi bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda daha sık görülür. Bu bir hastalık değildir. Fakat ayak üşümesi ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Halk arasında kansızlık yaşayan insanlarda ayak üşümesini görüldüğü söylenir. Fakat ayak üşümesi yalnızca kansızlık değil birçok hastalığa bağlı olarak görülebilir. Ayaklardaki üşüme kan damarlarında daralma, sinir sisteminde zayıflık ve bazı kadınsal hastalıklardan kaynaklı da oluşabilir. Ayaklarda yaşanan soğukluk kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Üst solunum yollarından sürekli rahatsızlanan kişilerde de enfeksiyondan ötürü ayak üşümesi görülebilir.

Kandaki oksijen azlığından dolayı yaşanan kalp hastalıkları dengesiz kan dolaşımına sebep olur. Bu gibi hastalıklarda ayak üşümesi görülebilir. Aynı zamanda kan dolaşımını dengesizleştiren bir diğer sebep ise sigara tüketimidir. Sigara tüketimi ayak üşümesine sebep olduğu gibi bazı insanlarda fazla ısıya da sebep olabilir. Bu yüzden ayak üşümesi sıcak havalarda da yaşanabilir.

Ayaklarımız neden üşüyor?

Zayıf metabolizmaya sahip kişilerde kalp vücuda yeterli miktarda kan pompalayamaz. Bu da ayaklara kan gitmemesine ve dolayısıyla üşümeye sebep olur. Bu durum genel olarak düzensiz ve sağlıksız bir beslenme tarzına sahip insanlarda ve masa başında hareketsiz bir şekilde çalışanlarda görülebilir.

Kandaki beyaz hücre miktarı azalınca anemi ortaya çıkar. Bu hastalığın en yaygın belirtisi ayak üşümesidir.

Tiroid bezleri yeterli miktarda hormon üretemezse metabolizma bozulur. Bu da ayak üşümesine neden olur.

Beynin hasar alması yüzünden sinir hücreleri düzgün bir şekilde görevlerini yerine getiremez. Ayaklara giden sinirlerdeki hücrelerin hasar alırsa ayak üşümesi yaşanabilir. Özellikle stres ve depresyon sırasında bu durum görülür.

Kandaki yüksek şeker veya az şeker miktarı arterlerde daralmaya sebep olur. Bu durumu genellikle şeker hastaları (diyabet) yaşar. Ayak üşümesi yaşayan kişilerin kan şekerlerini ölçtürmeleri gerekir.

Ayak üşümesine ne iyi gelir?

Yeşil çay tüketirsek kanımızdaki şeker miktarı dengelenir ve ayak üşümesinin önüne geçebiliriz.

Zencefil de ayak üşümesine iyi gelir. Kanın pıhtılaşmasını azaltır ve rahat bir akış sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.