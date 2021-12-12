Ayaklarınızı kekikli suda bekletirseniz...

Topuk dikeni çok sık görülen ve kişiyi oldukça olumsuz etkileyen bir sağlık problemidir. Peki topuk dikeni doğal yöntemlerle geçer mi? Sizler için araştırdık...



Fazla yürüdüğünüzde topuğunuzda bir ağrı veya acı hissediyorsanız topuk dikeniniz olabilir. Topuk dikeni oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Kişinin topuğunda yürüdükçe bir ağrı ve yanma görülür ve günlük hayat çok olumsuz etkilenir. Böyle bir durumda hemen doktora başvurmalısınız. Doktorunuz onaylarsa kullanabileceğiniz topuk dikenine iyi gelen doğal yöntemler de vardır.

Topuk dikenine doğal bir çözüm var mı?

Kuru soğan kürü - Bir tane kuru soğanı haşlayın ve güzel bir şekilde ezin. Daha sonra oda sıcaklığında ılınmasını bekleyin. Soğan ılınınca ağrılı bölgeye soğan püresini yayın, temiz bir poşet veya streç filmle ayağınızı güzel bir şekilde örtün, üzerine çorabınızı giyin ve gece bu şekilde uyuyun. Sabah kalkınca ayağınızı sabun ve suyla güzel bir şekilde yıkayıp durulayın. Bu işlemi ağrılarınızın durumuna göre on gün kadar uygulayın.

Kekik kürü - Ayaklarınızı yıkayabileceğiniz genişlikte bir leğene sıcak su koyun. Suyun içerisine yaklaşık bir çay bardağı kurutulmuş kekik ekleyin ve ılınmasını bekleyin. Su ılınınca ayaklarınızı suya sokun ve yaklaşık kırk dakika bu şekilde bekletin. Ağrılarınız hafifleyinceye kadar bu işlemi tekrar edebilirsiniz.

Limon - Limon C vitamini içeriği sayesinde antioksidan bakımından güçlü bir besindir. Ağrıyan bölgeye taze kestiğiniz bir limon dilimi koyun ve etrafını bir bandaj, poşet veya bezle sarıp üzerine çorabınızı giyin. Bu şekilde uyuyun ve sabah limon dilimini ayağınızdan çıkarın. Ağrılarınızın durumuna göre ortalama on gün kadar bu işlemi uygulamaya devam edin. Bu sayede ağrılarınız dinecektir.

Buz - Topuğunuzda, topuk dikenine bağlı olarak oluşan ağrıyı azaltmak için buzdan destek alabilirsiniz. Ağrıyan bölgeye yaklaşık on beş dakika buz uygulayın. Buzu günde dört defa uygulayabilirsiniz. Fakat ayağınız üşüyebileceği ve bu yüzden soğuk algınlığına yakalanabileceğiniz için bu uygulamayı sıcak havalarda tercih etmenizde fayda var.

Egzersiz - Topuk dikenine bağlı olarak oluşan ağrıları dindirmek için doktorunuzun size tavsiye edeceği egzersizleri düzenli olarak yapmanız da önemlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.