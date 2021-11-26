Ayaklarınız kuruyor ve topuklarınız çatlıyorsa...

Kuru ciltli kişilerde topuk çatlaması çok sık görülür. Aynı zamanda yaşlanmaya bağlı olarak da cilt elastikiyetini ve nemini kaybettiği için topuklar çatlayabilir. Peki çatlayan topuklar nasıl eski haline döndürülür? Sizler için araştırdık...



Ayaklarımız çok hassastır. Zaman içerisinde kururlar, yıpranırlar ve topuk çatlakları oluşabilir. Ayrıca yaş ilerledikçe cilt elastikiyetini ve nemini kaybeder. Bu da topuk çatlamasına sebep olabilir.

Ayakları eski sağlıklarına kavuşturmak için lavanta pedikürü nasıl yapılır?

Lavanta tüm vücudu olduğu gibi ayakları da rahatlatıcı etkidedir. Ayaklarınız yorgunsa ve ağrıyorsa lavanta pedikürü size çok iyi gelecektir. Üç litre sıcak suyu bir leğen veya plastik kaba koyun ve içerisine üç çorba kaşığı kuru lavanta ekleyin, on beş dakika boyunca bekletin. Daha sonra yarım limonun suyunu bu suya sıkın. Ayaklarınızı yaklaşık yarım saat bu suyun içerisinde bekletin ve daha sonra çıkarıp ponza taşı yardımıyla ayaklarınızdaki ölü deriyi yok edin. İşlem bitince ayaklarınızı ılık suyla yıkayıp on damla lavanta yağıyla güzelce ovun.

Gül suyu pedikürü nasıl yapılır?

Topuklarınız ileri derecede çatlaksa bu pedikür size uygun olmayacaktır. Çünkü içerisinde bulunan limon asidik yapıda olduğu için ayaklarınızın acımasına neden olabilir.

Üç litre sıcak suyun içerisine iki çorba kaşığı deniz tuzu, yarım limonun suyu ve üç çorba kaşığı gül suyu ilave edin. Su ılınınca ayaklarınızı bu suyun içerisinde yaklaşık yarım saat bekletin. Bu sürenin sonunda bir dilim limona bir çay kaşığı tuz serpin ve topuklarınızdan başlayarak ayaklarınızı nazik bir şekilde ovun. Ardından ılık suyla durulayın, limon veya gül yağıyla güzelce ovun.

Nane pedikürü nasıl yapılır?

Ayaklarınız kuruduysa, çok terliyor ve kötü kokuyorsa, bu pedikürü düzenli olarak uygularsanız çok fayda görürsünüz. Bu pedikür sayesinde ayaklarınızdaki sertleşme de koku da azalacaktır.

Üç litre sıcak suyun içerisine bir demet nanenin dörtte birini ince bir şekilde kıyıp ekleyip. Taze naneniz yoksa üç çorba kaşığı kuru nane de kullanabilirsiniz. On beş dakika bekleyin. İsterseniz kuru nane ve taze nanenin yerine on beş damla kadar nane yağı da ekleyebilirsiniz. Ayaklarınızı bu suyun içerisinde yaklaşık otuz dakika beklettikten sonra kurulayıp nane yağıyla ovabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.