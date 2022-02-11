Doğal antibiyotik olarak adlandırılan sarımsağın yararlarını biliyor musunuz? Ayakların altını sarımsak ile ovarsanız ne olur? Sizler için ayak bilek ve tabanlarını sarımsak ile ovarsanız ne olur? araştırdık...

Sarımsağın faydaları genel olarak birçok kişi tarafından biliniyor. Ancak nerede, ne şekilde kullanılabildiği çok az kişi tarafından biliniyor. Bilindiği üzere sarımsak doğal antibiyotik olarak biliniyor. Yüzlerce yıldır alternatif tıp yöntemi olarak kullanılan sarımsağı çiğ, pişmiş veya közlenmiş nasıl tüketirseniz tüketin doğal antibiyotik etkisi yaratıyor. Yemeklerden şampuanlara, ilaçlarda çeşitli kimyevi ürünlere kadar birçok kalemde sarımsağı görebiliyoruz.

Peki sarımsağın sadece derinize temas yoluyla bile fayda sağladığınızı biliyor muydunuz? Yapılan son araştırmalar, sarımsakta bulunan allisin maddesinin deriye temas yoluyla vücuda girebildiğini ortaya koyuyor.

AYAK TABANINIZI SARIMSAK İLE OVMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Sarımsağı ayak tabanınıza sürdüğünüz zaman 30 dakika boyunca sanki sarımsak yemişsiniz gibi ağızınızda kokusunu hissedeceksiniz. Hepsi sarımsağın mekanik tahribatı sırasında oluşan ve organik bir bileşik olan allisinden kaynaklanıyor. Sarımsakta bulunan allisin maddesi, hücre zarlarına nüfuz edebiliyor, kan dolaşımı yoluyla vücudda dolaşabiliyor, tat hissiyatınızı algıladığımız tomurcuklara erişebiliyor. Sarımsak yedikten sonra kokunun sadece ağzınızı değil tüm vücudunuzu sardığını hissetmişsinizdir çünkü kana karışan bu madde, deriyi geçerek koku yayabiliyor.

GÜNDE 6 DİŞ KÖZLENMİŞ SARIMSAK YEMENİN FAYDALARI

4-6 saat: Metabolizmanız hızlanır. Depolanmış vücud yağları yanmaya ve vücudunuzdaki fazla sıvı ve ödem atılmaya başlar.

6-10 saat: Sarımsaktaki besinler hücresel seviyede vücudu savunur ve oksidasyondan korur.

10-24 saat: Kolesterolü ve tansiyonu düzenler. Damarları temizler ve kalp sorunlarına karşı korur. Sinir sistemini, kemikleri ve eklemleri güçlendirir. Vücuda ağır metallerin girmesini engeller. Yorgunluğu önler ve hücrelerin ömrünü uzatır. .