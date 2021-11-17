Bazı hastalıkların da belirtisi olabilen ayak terlemesi nasıl önlenir? İşte cevabı...



Gündelik hayatta yaşanabilen ayak terlemesi rahatsızlığa neden olabilir. Ayaklarda kaşıntı, mantar hastalığı meydana gelebilir. Peki ayak terlemesini engellemek için yöntemler var mıdır? Ayak terlemesi neden olur? Ayak terlemesi herhangi bir hastalığın belirtisi olabilir mi?

Ayak niye terler?

Ayak terlemesi fizyolojik bir durum olması ile birlikte, aynı zamanda psikolojik etki üzerinden de ortaya çıkabilir. Ayak terlemesi ayrıca bazı hastalıkların belirtisi de olabilir.

Heyecandan da ayak terleyebilir

Ayak terlemesi farklı nedenlerden yaşanabilmektedir. Heyecan ve stres gibi duygu değişimleri ayak terlemesine sebep olabilir. Egzersiz yapıldığında da ayak terlemesi gerçekleşebilir.

Ayak terlemesi hangi hastalığın belirtisidir?

Ayakların çok sık terlemesi nedeniyle mantar hastalığı meydana gelebilir. Aşırı bir terleme söz konusu olduğunda ise, hiperhidrozis rahatsızlığından bahsetmek mümkün olabilir.

Mutlaka doktora görünülmeli

Böyle durumlarda mantar veya hiperhidrozis gibi hastalıklar karşısında, mutlaka uzman bir doktora görünmek gerekir. Teşhis ile birlikte tedavi yöntemleri kapsamında sonuç elde edilir.

Ayak terlemesi nasıl engellenir?

Özellikle ter, ayakla beraber ayak parmaklarında kolay bir şekilde sıkışır. Mantara da sebep olabilen bu gibi durumlarda birtakım çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Fakat bu çözüm yöntemleri periyodik şekilde ele alınmalı ve uygulanmalıdır.

Ayaklar gün içinde yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

Ayak bakımının düzenli şekilde yapılması gerekir.

Çoraplar günde en az 1 defa değiştirilmelidir.

Pamuklu ya da bambu gibi kumaşlardan çoraplar kullanılmalıdır. Çünkü bu çorapların hızlı emici özelliği vardır.

Tamamen ortadan kalkabilir

Söz konusu çözüm yöntemleri kapsamında, ayak terlemesinin önüne önemli oranda geçme şansı elde edilebilir. Böylece ayak terlemesinin azaltılması ya da tamamiyle ortadan kalkma şansı yakalanabilmektedir.

Ayak terlemesi probleminde ayakkabının da önemi büyük!

Çorap ile birlikte ayak terlemesine karşı ayakkabıların da önemi oldukça büyüktür. Özellikle genetik olarak bazı kişilerin ayakları diğerlerine nazaran aşırı oranda terler. Bu gibi durumlarda hava alan ayakkabı türleri tercih etmek büyük öneme sahiptir. İyi bir deriden yapılmış olan ayakkabıları kullanmak bu hususta en mühim konulardan biridir. Böylece ayak mantarı gibi farklı rahatsızlıkların beraberinde, terleme gibi problemlerden kurtulanabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.