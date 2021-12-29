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TIMETURK / GENEL / Ayak detoksuyla vücudunuzdan toksinleri atın

Ayak detoksuyla vücudunuzdan toksinleri atın

Vücudumuzun bütün yükünü ayaklarımız çekiyor. Gün içerisinde yoruluyor ve şişiyorlar. Ayak detoksu yaparak hem vücudunuzdan toksinleri uzaklaştırabilir hem de ayaklarınıza sağlıklı bir görünüm kazandırabilirsiniz. Peki ayak detoksu nasıl yapılır? Sizler için ayak detoksunu araştırdık...

2 Saat Önce
2021-12-29 13:30:33
Ayak detoksuyla vücudunuzdan toksinleri atın


Gün içerisinde ayaklarımız saatlerce kapalı kalabiliyor. Vücudumuzun bütün yükünü çekiyor, yoruluyor ve şişiyorlar. Ayak detoksu yaparak onlara hak ettiği bakımı yapabilir ve vücudunuza birçok fayda sağlayabilirsiniz.

Ayak detoksu sayesinde vücuttan zararlı toksinler atılabiliyor. Bu yöntem aynı zamanda güzellik uzmanları tarafından ayakların daha bakımlı olması için de kullanılıyor. Detoks, ayak pedleri, ayak maskeleri, akupunktur ve iyonik ayak detoksu cihazları ile yapılabiliyor. Ayakların sinir uçlarının uyarılması ve tıkanan ter bezlerinin temizlenmesi için ayak detoksu yapmak oldukça faydalıdır. Detoksu, ayrıca bağışıklık sisteminin de düzenlenmesine yardımcı olur. Uzmanlar ayak detoksunun kan şekerini de düzenlediğini söylüyor. Özellikle şeker hastalarının (diyabet) yaşadığı ayak şişmesinin atılmasını da kolay bir şekilde sağlıyor.

Ayak detoksunun vücudumuzu ne gibi bir faydası var?

Ayak detoksu vücuttaki toksinleri dışarı atar, şişliği (ödem) azaltır, vücudu yatıştırır, bağışıklık sistemine güç kazandırır, ruh halini iyileştirir, kalori yakmaya yardımcı olur, kan şekerini düzenler, kardiyovasküler sağlığı artırır.

Kaç çeşit ayak detoksu var?

Ayak detoksu ikiye ayrılıyor. Ayak pedleri kullanılarak evde doğal ve kolay bir şekilde yapılabiliyor ve iyonik olarak alternatif tıp merkezlerinde yapılıyor.

Evde ayak detoksu nasıl yapılır?

Karbonat ve deniz tuzu - Bir bardak deniz tuzunu ve karbonatı su doldurduğunuz bir kabın içerisinde eritin. Su ayaklarınızı yakmayacak bir sıcaklıkta olmalıdır. Ayaklarınızı kırk beş dakika boyunca bu suyun içerisinde bekletin. Bu sayede ayaklarınıza faydalı bir detoks yapmış olursunuz.

Epsom tuzu - Bir litre suyun içerisine bir yemek kaşığı epsom tuzu ve iki yemek kaşığı sirke ilave edin. Otuz beş dakika boyunca ayaklarınızı bu suyun içerisinde bekletin.

Ağız gargarası - Su dolu bir kabın içerisine iki ölçek ağız gargarası dökün ve güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra ayaklarınızı bu suyun içerisinde yarım saat bekletin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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