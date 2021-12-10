Ayağınıza pul biber sürerseniz...

Topuk dikeni oldukça sık görülen ve hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir sağlık problemidir. Peki topuk dikeni neden oluyor? Topuk dikeni doğal yöntemlerle geçebilir mi? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Fazla yürüdüğünüzde topuğunuzda bir ağrı veya acı hissediyor musunuz? Cevabınız evet ise topuk dikeniniz olabilir. Topuk dikeni çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Kişinin topuğunda yürüdükçe bir ağrı ve yanma görülür ve hayat kalitesi oldukça olumsuz etkilenir. Böyle bir durumda hemen doktora başvurmanız gerekir. Doktorunuz onaylarsa kullanabileceğiniz topuk dikenine iyi gelen doğal yöntemleri sizlerle paylaşacağız...

Neden topuk dikeni oluşuyor?

Topuk dikeni birçok sebebe bağlı olarak oluşabilir. Genel olarak topuk dikenine neden olan sebepler ise kas ve bağ dokuda ortaya çıkan zedelenmeler, topuklara çok yük binmesi, obezite veya fazla kilo, yanlış ayakkabı veya terlik kullanımı, yanlış bir şekilde yapılan koşu ve zıplama hareketleri, gün içerisinde uzun süre ayakta kalmak, düz tabanlı olmak, yaşın ilerlemesi, bel romatizması veya şeker (diyabet) hastalığı gibi çeşitli hastalıklardır...

Topuk dikenine doğal bir çözüm var mı?

Buharlaşan merhem ve bal kürü - Bir çorba kaşığı kadar buharlaşan merhemi bir tatlı kaşığı balla karıştırın ve ağrılı bölgeye sürün ve streç filmle sararak güzel bir şekilde kapatın. Bu şekilde bir gece uyuyun. Uyandığınızda ayağınızı güzelce temizleyin. Bu işlemi ağrı durumunuza göre bir hafta ila on gün boyunca her gece tekrarlayın. Ağrılarınız bu sayede hafifleyecektir.

Kuru üzüm ve pul biber kürü - Bu kür için çekirdekli ve siyah kuru üzüme ve pul bibere ihtiyacınız olacak. Bu kür toplamda dokuz gün sürmelidir. Kürün ilk üç gününde yaklaşık on beş tane kuru üzümü çekirdekleriyle birlikte dövün ve ağrılı bölgeye koyun daha sonra streç filme sarın ve çorabınızı giyip uyuyun. Sabah uyanınca kuru üzümleri çıkarın ve bu şekilde üç gün boyunca kuru üzümleri ağrılı bölgeye sarın. Daha sonra üç gün boyunca pul biberi havanda ezin ve ayağınıza aynı şekilde uygulayın. Son üç günlük sürede pul biber ve siyah çekirdekli kuru üzümü karıştırın ve birlikte havanda ezin. Bu karışımı ağrılı bölgeye sürün. Toplam dokuz günün sonunda ağrılarınızın geçtiğini göreceksiniz.

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