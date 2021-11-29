Ayağınıza avokado sürerseniz...

Kuru ciltli kişilerde topuk çatlaması çok sık rastlanan bir problemdir. Aynı zamanda yaşlanmaya bağlı olarak da cilt elastikiyetini ve nemini kaybeder ve ayak topukları çatlayabilir. Peki çatlayan topuklar doğal yöntemlerle eski sağlıklı hallerine nasıl döndürülür? Sizler için derledik, detaylar haberimizde...



Ayaklarımız çok hassastır. Zaman içerisinde kurur, yıpranır ve topukları çatlalayabilir. Ayrıca yaş ilerledikçe cilt elastikiyetini ve nemini kaybeder. Bu da topuk çatlamasına neden olabilir. Topuk çatlaması estetik görüntüyü oldukça olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu kötü ve sağlıksız durumdan kurtulmak için doğal yöntemlere başvurabilir ve ayaklarınızı eski güzel görünümlerine geri döndürebilirsiniz.

Ayakları eski sağlıklarına kavuşturmak için muz ve avokado pedikürü nasıl yapılır?

Aşırı kuru ya da çatlak ayak topuklarına sahipseniz ve bu gidişata bir dur demek istiyorsanız sizler için oldukça etkili bir pedikür tarifimiz olacak. Bir adet olgunlaşmış ve yumuşamış muzu yine olgunlaşmış yarım avokadoyla birlikte lapa haline getirmek için çatal yardımıyla güzelce ezin. İsterseniz içerisine bitkisel yağlardan on beş damla kadar ilave edebilirsiniz. Ayaklarınızı ılık suda yirmi dakika kadar beklettikten sonra bu muzlu, avokadolu karışımla güzel bir şekilde ovun ve yine yirmi dakika kadar bekletin. Sürenin sonunda ayaklarınızı ılık suyla durulayıp ve dilerseniz tercih ettiğiniz bir esans yağla güzelce ovun.

Ayakları eski sağlıklarına kavuşturmak için bal ve süt pedikürü nasıl yapılır?

Ayaklarınızın cildi çok kurumuş ve topuklarınız çatlamışsa sizler için başka bir pedikür tarifimiz daha olacak. Bir fincan balın içerisine üç çorba kaşığı süt ilave edin ve güzelce karıştırın. Ilık suyun içerisinde yaklaşık yirmi dakika kadar beklettiğiniz ayaklarınızı, ayrı bir kaba dökeceğiniz ballı sütlü karışımda yirmi dakika kadar bekletin. Sürenin sonunda ayaklarınızı ılık suyla durulayın ve limon yağıyla ovun.

Ayaklarınız ileri derecede kurumuş ve topuklarınız çatlamışsa, evde hazırlayacağınız bu pedikür tariflerinin içerisine dilerseniz bir çorba kaşığı gliserin, parafin ya da yarım çorba kaşığı kadar zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Tüm bu pedikür suları sayesinde ayaklarınız yumuşayacak, topuklarınız eski görünümlerine kavuşacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.