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'Ayağa kalkmadıkları' gerekçesiyle çalışanlarını darbeden iş yeri sahibine istenen ceza belli oldu

Beşiktaş’taki bir eğlence kulübünde ayağa kalkmadıkları için çalışanlarını darp ederken çıkan görüntüleri tepki çeken işletme sahibi Şahin Şeker’in “hakaret”, “yaralama” ve “tehdit” suçlarından 10,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

1 Saat Önce
2021-10-27 12:53:02
'Ayağa kalkmadıkları' gerekçesiyle çalışanlarını darbeden iş yeri sahibine istenen ceza belli oldu

BEŞİKTAŞ'ta ünlü bir eğlence mekanında 4 iş yeri çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darbettiği iddiasıyla yargılanan söz konusu mekanın mülk sahibi Şahin Şeker'in "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 10,5 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmaya şikayetçiler ile sanık Şahin Şeker katılmadı. Şikayetçi avukatı Çağdaş Çelik "Dosyada mevcut delillerle sanığın yüklenen suçları işlediği sabit olmuştur. Ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.


SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, olay tarihinde sanık Şahin Şeker'in Beşiktaş'taki ünlü bir eğlence mekanına gelerek çalışanlarıyla arasında başlayan tartışma üzerine tehdit ve hakarette bulunduğunu belirtti. Sanığın 4 şikayetçiyi darp ettiği de belirtilen mütalaada, "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 kişiye karşı toplam 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, sanık avukatının ek savunma yapmak için ek süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir eğlence mekanında 12 Nisan 2019 tarihinde, ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle çalışanlarına dayak atan eğlence merkezinin mülk sahibi Şahin Şeker, çalışanların şikayetçi olmasının ardından gözaltına alınarak hakkında işlem yapılmıştı. Ardından dayak görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle olaydan 50 gün sonra yeniden gözaltına alınan iş yeri sahibi Şahin Şeker, adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmıştı. İddianamede, sanık Şeker'in 3 yıl 1 aydan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

VURDUĞUNU HATIRLAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Sanık Şahin Şeker savcılık ifadesinde, "Olayın yaşandığı eğlence mekanının mülk sahibiyim. Mekanı oğlum D. Şeker ile M. A.'nın işletiyor. Kendilerinden aylık kira almaktaydım. Zaman zaman işlerin nasıl gittiğini görmek için söz konusu mekâna gelirim. Olay günü, girişte karşılama kısmında bulunan Gaye isimli çalışan ile adını bilmediğim bir çalışan kendi aralarında konuşuyorlardı. Ben de kendilerine müşteri velinimettir, kapı açıldığı zaman ayağa kalkılır. Ben çocukluktan beri esnaflık yapıyorum. Müşterilere karşı saygılı olacaksınız, görevinizi yapacaksınız. Bir anda öfkelendim. Gaye'nin yanındaki çocuğa tokat attım. Sonrasında olanları net hatırlamıyorum. Gaye'ye vurduğum anları hatırlamıyorum. Sonrasında üst kata konser alanına çıktım. Mustafa ile karşılaştım. Yine görüntülerde Mustafa'ya da vurmuşum ancak hatırlamıyorum" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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