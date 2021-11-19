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Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulması ne zaman başlayacak?

Son 581 yılın en uzun parçalı Ay tutulmasını izlemek isteyenler Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulması ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. 'Kunduz ayı' (Beaver Moon) olarak adlandırılan ay tutulması ABD'nin doğu yakasında görülmeye başlandı. Ay tutulması Türkiye'den izlenemeyecek.

38 Dakika Önce
2021-11-19 15:04:14
Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulması ne zaman başlayacak?

ABD'de "Kunduz ayı" (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, ABD doğu yakası saatiyle 01.02'de başladı. Son 581 yılın en uzun parçalı Ay tutulması sırasında Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak ve bu durum 3 saat 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Bu tarihi gökyüzü olayı, Kuzey Amerika'nın tamamı tarafından izlenebilirken Güney Amerika'nın batı yarısında, Asya'nın kuzeydoğu bölgesinde ve Avusturalya'nın doğusunun da bir bölümünden görülebilecek. Ay tutulması, ABD doğu yakası saatiyle (EST) cuma gece yarısı 01.02'de başlayacak, sabaha karşı 04.02'de yüzde 99 tutulma oranıyla en yüksek seviyesine ulaşacak. Perşembeyi cumaya bağlayan gece yaşan ay tutulmasının 2021'in son Ay tutulması olduğu kaydedildi. Bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022'de gerçekleşecek.

Kunduz ayı tutulması nedir?

Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında "Kunduz ayı" olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor.

Ay tutulması nedir?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir.[1] Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır.Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer.

Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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