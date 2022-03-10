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TIMETURK / GENEL / Ay Lav Yu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu filmi oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Ay Lav Yu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu filmi oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

2010 yılında seyircilerin beğenisini kazanan komedi filmi Ay Lav Yu, Türkiye'nin doğusunda bir köyde yaşayan ve bir amerikalı kız ile hayatını birleştirmek isteyen yönetmenliğini Sermiyan Midyat üstlendiği film, izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatmıştı. Yabancı ve yerli oyuncuların birleştiği film hala ilgiyle izleniyor. Peki, Ay Lav Yu konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte merak edilenler…

33 Dakika Önce
2022-03-10 17:06:33
Ay Lav Yu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu filmi oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

AY LAV YU KONUSU NEDİR?

Tinne Köyü'nün muhtarı Yusuf Ağa, resmi kayıtlarda olmayan köyünü tanıtmak için Ankara'da ki devlet büyüklerine sürekli mektuplar göndermektedir. Oğlunu ise okuması için bu amaç uğruna bir fakülte avlusuna bırakmıştır. İbrahim'i bulan Papaz Hana, onu nüfusuna geçirmiş ve sahip çıkmıştır. İbrahim adan 25 - 30 yıl sonra Amerikalı aşkı Jessica'yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü, İbrahim ve Amerikalı Jessica'nın vatanı olabilecek midir?

AY LAV YU NEREDE ÇEKİLDİ?

2010 yılında gösterime giren film, 14 Temmuz-10 Ağustos 2009 tarihleri arasında Hasankeyf, Nurlu, İzbırak, Midyat ve İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

AY LAV YU OYUNCULARI KİMLERDİR?

Steve Guttenberg - Christopher

Mariel Hemingway - Pamela

Katie Gill - Jessica

Josh Folan - Danny

Fadik Sevin Atasoy - Zisan

Sermiyan Midyat - İbrahim

Meray Ülgen - Yusuf

Ayça Damgacı - Fehime

Ayşe Nil Şamlıoğlu - Xate

Erdoğan Tuncel - Ubeyd

Burak Okçuoğlu - Bıra

Cengiz Bozkurt - Seyido

Nazlı Tosunoğlu - Gule. .

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