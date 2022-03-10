Ay Lav Yu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu filmi oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

2010 yılında seyircilerin beğenisini kazanan komedi filmi Ay Lav Yu, Türkiye'nin doğusunda bir köyde yaşayan ve bir amerikalı kız ile hayatını birleştirmek isteyen yönetmenliğini Sermiyan Midyat üstlendiği film, izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatmıştı. Yabancı ve yerli oyuncuların birleştiği film hala ilgiyle izleniyor. Peki, Ay Lav Yu konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte merak edilenler…