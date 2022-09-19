Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için Axiom Space ile anlaşma sağlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar Axiom Space nedir? Axiom Space kimin? Axiom Space hangi ülkenin? Axiom Space Türkiye'de mi? gibi soruları sormaya başladı. İşte detaylar...

Axiom Space nedir? Axiom Space kimin? Axiom Space hangi ülkenin? Axiom Space Türkiye'de mi? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından herkesi heyecanlandıracak gelişmeyi duyurdu. Varank açıklamasında Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirilecek insanlı ilk uzay yolculuğuna ilişkin dev anlaşmanın yapıldığını duyurdu. Varank Axiom_Space şirketi ile anlaşma sağlandığnı açıkladı. Bakan Varank şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için @Axiom_Space ile işbirliği yapacağız." Yaşanan gelişmeler ile Axiom Space'in ne olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Axiom Space nedir?

Axiom Space, Inc., aynı zamanda Axiom olarak da bilinir, merkezi Houston, Teksas'ta bulunan, özel olarak finanse edilen bir Amerikan uzay altyapısı geliştiricisidir.

Axiom Space kimin?

2016 yılında Michael T. Suffredini ve Kam Ghaffarian tarafından kurulan şirket, ilk olarak 2022'de, Uluslararası Uzay İstasyonuna giden ilk ticari mürettebatlı özel uzay uçuşu olan Axiom Mission 1 adlı bir uzay uçuşu gerçekleştirdi. Şirket, 2024 yılında dünyanın ilk ticari uzay istasyonuna sahip olmayı ve işletmeyi hedefliyor. Şirketin liderlik ekibi büyük ölçüde eski NASA Yöneticisi Charles Bolden dahil olmak üzere eski NASA çalışanlarından oluşuyor. Şirketteki diğer kilit kişiler arasında astronotlar Michael Lopez-Alegria ve Brent W. Jett Jr.

Şirket, ilk ticari astronotlarını 2022'de yörüngeye gönderdi. Ayrıca, uzay araştırmaları, uzay içi üretim ve uzay araştırmalarıyla uğraşan devlet tarafından finanse edilen ve ticari astronotlar için insanlı uzay uçuşları planlıyor.

Axiom Space hangi ülkenin?

Axiom Space ABD merkezli uzay ve havacılık şirketidir. Şirket uzay çalışmaları yapıyor ve uzay taşımacılığı yapıyor.

Axiom Space şirketi Türkiye'de mi?

Axiom Space şirketi Türkiye'de faaliyet göstermiyor. Türkiye ile Axiom Space arasında imzalanan anlaşma gereği şirket Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunda destek verecek.