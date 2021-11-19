Avukat Gülden Sönmez’den 'Mavi Marmara' tepkisi

Mavi Marmara Ceza Davası’nın düşürülmesinin ardından yapılan istinaf başvurusunun reddedildiğini belirten avukat Gülden Sönmez, “Gelin görün ki; İsrail’in taleplerini harfiyen yerine getirme konusunda sıraya dizilmiş yasama, yürütme ve yargı. Yazık! Ülkeye yazık!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Mavi Marmara davası avukatlarından Gülden Sönmez, "Mavi Marmara Ceza Davası'nın düşürülmesinin ardından yapmış olduğumuz istinaf başvurumuz reddedildi. Hukuksuzluğun dibi. Ülkeye yazık!" diyerek tepkisini dile getirdi.

İsrail'in Mavi Marmara gemisine yönelik uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırının ardından aralarında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi'nin de yer aldığı faillere yönelik dava açılmış, 2016 yılında İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hükümetin İsrail'le vardığı “normalleşme” anlaşması kapsamında dava düşürülmüştü.

Davanın düşürülmesinin ardından yapılan istinaf başvurusunun da reddedilmesine tepki gösteren Mavi Marmara davasının avukatlarından Gülden Sönmez, “Gerekçelendirme zahmeti bile duymayan bu karar TBMM'de İsrail anlaşmasını savunanlarla aynı yerde duruyor. Vallahi utanç vesilesi” dedi.

Geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamada bulunan Sönmez, Mavi Marmara Ceza Davası'nın düşürülmesinin ardından yaptıkları istinaf başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Sönmez, verilen karara, “Hukuksuzluğun dibi. Gelin görün ki; İsrail'in taleplerini harfiyen yerine getirme konusunda sıraya dizilmiş yasama, yürütme ve yargı. Yazık! Ülkeye yazık!” ifadeleriyle tepki gösterdi.

“BİR DE İLAHİ MAHKEME VAR”



Gülden Sönmez, Mavi Marmara davasına geri dönüşün istinaf mahkemesince reddedilmesine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Gerekçelendirme zahmeti bile duymayan bu karar TBMM'de İsrail anlaşmasını savunanlarla aynı yerde duruyor. Vallahi utanç vesilesi. Bize göre sorun yok. Başımız dik, Hakk'ı savunduk. Ama siz ahirette şehitlerin yüzüne nasıl bakacaksınız? Bir de ilahi mahkeme var. İsrailli katiller, sayenizde elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Siz davayı düşürünce katillere vurun emrini veren bakan oldu. Hatta ilk kurşunları sıkan askerlerden birisi film yapacakmış, ‘Biz değil Mavi Marmara'yla gelenler katil' diye. Şaşırmadık. Bu onların normali.”

Kaynak: muslimport

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