İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda yaptığı skandal konuşma sonrası hakkında soruşturma başlatılan Aryen Turan gözaltına alındı. TSK'nın terör örgütlerine karşı yürüttüğü başarılı operasyonları bazı kesimler hazmedemiyor ve TSK'yı karalama ve iftira kampanyasına sarılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı' açıklaması ile tepki çeken Aryen Turan ifade işlemleri için Emniyete götürüldü. Yaşanan gelişmelerin ardından Aryen Turan'ın kim olduğu sorusu ise sıkça sorulmaya başlandı.

İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda yaptığı skandal konuşma sonrası hakkında soruşturma başlatılan Aryern Turan gözaltına alındı. "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" ileri süren Aryen Turan ifade işlemleri için Emniyete götürüldü. Yaşanan gelişmelerin ardından Aryen Turan kimdir? sorusu ise sıkça sorulmaya başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı yürttüğü operasyonlar bazı kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor. Son zamanlarda TSK'yı hedef alan çirkin iftiralar da atılmaya başlandı. Bunlardan bir diğeri de geçtiğimiz hafalarda yaşandı. 22 Ekim'de İzmir Barosu Genel Kurulunda konuşması esnasında TSK'yı kimyasal silah kullanmakla itham eden Aryen Turan gözaltına aındı.

Avukat Aryen Turan gözaltına alındı?

Aryen Turan konuşmasında "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadesini kullanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan skandal ifadelerin ardından resen soruşturma başlatmıştı. Ayrıca bir grup avukat Turan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi Turan ifade işlemleri için Emniyete götürüldü. .