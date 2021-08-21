Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu Türkiye puan durumu | Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye D grubu puan durumu | 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan çeyrek finalde talihsiz bir şekilde elenen kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'na hızlı başladı. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Ukrayna ve Romanya'yı yenerek 2'de 2 yaptı. Aldığı galibiyetlerle Türkiye'ye sevindiren Filenin Sultanları gruptan çıkmak için çok önemli avantaj sağladı. Peki Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye puan durumu kaç? Türkiye kaçıncı sırada? Voleybol milli takımı D gurubunda kaçıncı sırada?

Türkiye D grubu puan durumu | 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan çeyrek finalde talihsiz bir şekilde elenen kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'na hızlı başladı. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Ukrayna ve Romanya'yı yenerek 2'de 2 yaptı. Aldığı galibiyetlerle Türkiye'ye sevindiren Filenin Sultanları gruptan çıkmak için çok önemli avantaj sağladı. Peki Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye puan durumu kaç? Türkiye kaçıncı sırada? Voleybol milli takımı D gurubunda kaçıncı sırada?

Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda rajiplerini bir bir yenen Filenin Sultanları Türkiye'yi sevince boğdu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final maçında Güney Kore'ye şanssız bir şekilde elenerek turnuvaya vede edenA Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'na hızlı başladı. Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda çıktığı Ukrayna ve Romanya maçlarından 3 puan alan A Milli Kadın Voleybol Takımı yoluna emin adımlarlar devam ediyor.

Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu Türkiye puan durumu

Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu'nda Hollanda, İsveç, Finlandiya, Romanya, Ukrayna ile D grubunda yer alan Türkiye aldığı iki galibiyet ile 6 puanlar 2. sırada yer alıyor. Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu'nda 1. sırada yine 6 puanlar Hollanda bulunuyor. Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında 22 Ağustos Pazar günü İsveç ile karşılaşacak.

Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa Voleybol Şampiyonası hakkında

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın 32. turnuvasıdır. Avrupa Şampiyonası 2. kez 4 ülkede oynanacak. Bu ülkeler: Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya. Turnuvada 24 takım mücadele edecek.

Türkiye'nin maçları hangi gün?

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

18 Ağustos:

20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.