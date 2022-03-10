Avrupa Merkez Bankası faiz oranı açıklandı ? Avrupa Merkez Bankası faizi mi arttırdı?

ABD'deki enflasyon oranınlarının açıklaması ve Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz arttırımına gitmesi beklentilerine rağmen Avrupa'dan devam kararı geldi. Avrupa Merkez Bankası faizi nedir? Avrupa Merkez Bankası faizi açıklandı mı?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizleri sabit tuttu. Ancak varlık alım programları ile ilgili yeni bir karar alındı. Artık varlık alım programının hızı düşürülecek. Banka, ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0.25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0.50'de tutma kararı aldığını açıkladı. Karar metninde varlık alım programından daha hızlı çıkış yapılacağı işaret edilirken, Banka varlık alım programının üçüncü çeyrekte sonlandırılabileceğini belirtti.

AMB Varlık Alım Programı'nın büyüklüğünü (APP) Nisan ayında 40, Mayıs ayında 30, Haziran ayında 20 milyar euroya düşürme kararı aldı. Banka, yetkililerin programı üçüncü çeyrek itibariyla tamamen sonlandırma kararı alabileceğini bildirdi.

Bloomberg Intelligence'a göre Ukrayna krizi ile ECB'nin normalleşme patikasının yavaşlaması yönündeki riskler çoğalmış oldu. Avrupa'da Ocak ayı tüketici enflasyonu beklentisi (TÜFE) yüzde 5.8 ile tahminlerin üzerinde açıklanmıştı.

ECB'nin açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa için bir dönüm noktasıdır." denilerek, ECB'nin Moskova'ya karşı AB yaptırımlarını uygulayacağını vurgulandı.

Açıklamada, "Öte yandan kriz (Rusya-Ukrayna savaşı), özellikle Almanya ve İtalya gibi büyük ölçüde Rus doğal gazına bağımlı ülkelerde ve aynı zamanda Doğu Avrupa'daki birçok ülkede ekonomiyi zayıflatıyor." ifadesine yer verildi.

Analistler, Ukrayna'daki savaşın, enerji ve emtia fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesine neden olduğunu belirterek, bunun da muhtemelen enflasyonu daha da yukarı seviyelere iteceğini vurguladı.

Piyasada ECB'nin faiz oranları ve PEPP'in toplam büyüklüğünde bir değişlik yapması beklenmiyordu. ECB'nin kararı, Avro Bölgesi'nde şubatta yıllık enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,8'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkması ve piyasaların bu yıl ECB'den en azından bir faiz artırımı fiyatlamaya başlamasından sonra geldi.

ECB yüksek enflasyonun 2022'de düşmesini öngörürken, çok sayıda ekonomist ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının etkisiyle yükselen enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun daha uzun süre yüksek kalıp kalmayacağını tartışıyor. .