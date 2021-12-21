Avrupa'da nasıl bir çay kültürü var?

Çaysız yapamayan bir toplumuz. Kahvaltıda, beş çayında, akşam yemeği sonrası sürekli çay içiyoruz. Peki çay kültürü Avrupa'da nasıl? Gelin birlikte bakalım...



Çay Türk toplumu için çok önemlidir. Çay içmek için adeta bahane ararız. Çay içmediği zaman baş ağrısı tutan birçok insan dahi var! Bu yüzden çaydanlığımız sürekli ocağın üzerinde ve sürekli demlenir vaziyette. Avrupa'nın da bizimkinden farklı olsa da kendine özgü bir çay kültürü var. Peki nasıl?

İngiliz çayı

İngilizlerin meşhur 5 çayını hepimiz duymuşuzdur. Filmlerde, kitaplarda sütlü çayları hep gördük, duyduk. İngilizlerde bu kültürün temeli saray hayatına dayanıyor. 1600'lü yıllarda Kraliçe Anne'nin Uzak Doğu'dan getirttiği çaylarla ettiği kahvaltılar meşhur çay faslının temellerini atmış ve daha sonra yüksek sınıf arasında yayılıp, o zamanki sosyetik hayatın bir parçası haline gelmiş. Low tea (düşük çay) ve high tea (yüksek çay) İngiliz çay kültürüne dair önemli iki konsepttir. Adları kullanılan masaların özellik ve yüksekliklerinden gelmektedir. Low tea daha çok alçak masalarda ve saat olarak da öğleden sonra atıştırmalık yiyeceklerle birlikte 15.00-17.00 arasında servis edilir. High tea daha geç saatlerde 17.00 sonrasında akşam yemeği gibi bir menüyle birlikte yüksek masalarda servis edilir.

İrlanda çayı

İrlanda'ya ise çay İngilizler tarafından 200 yıl sonra getirilmiştir. İngiltere'dekine benzer bir hikayesi vardır. İlk olarak yalnızca üst sınıfa özel bir içecek olarak tüketilmişti. Daha sonra yavaş yavaş halka, alt sınıflara ve köylere kadar indi. Düşük tabakaya ulaşan çay (bugün içilen çay ile aynı) kalitesi düşük olduğu için demlenmesi zordu ve koyu, sert, acı bir tada sahipti. Bu yüzden çayı sütle birlikte içiyorlardı. Bugün İrlanda'da hala çayın yanında süt, şeker ve bal da gelmektedir.

İskoç çayı

İskoçya suyu sebebiyle içlerinde en lezzetli ve en sağlıklı olanı İskoç çayıdır. Çay lezzetli ve içimi yumuşak, aroması ise son derece belirgindir. İskoçların çay kültüründe ikindi yemeklerinde balık ve et yemeklerinin yanında aynı İngilizlerde olduğu gibi high tea (yüksek çay) konseptiyle çay tüketilmektedir. Yedikleri yemeğe erken akşam yemeği ismini veriyorlar. Daha sonra acıkana kadar kek yemek isterseniz bu sefer daha özensiz bir masada hazırlanan low tea (düşük çay) konsepti olmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.